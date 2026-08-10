0050賺1,200萬！台股狂拉5,800點重返4萬5…郭哲榮：行情從大型股擴散至電子股

分析師郭哲榮今指出，台股多頭火力引爆，單日大漲快千點並重返四萬五千點。

郭哲榮表示，台股一週多前跌破四萬點時市場一片恐慌，但他當時公開預告跌破四萬點並非末日，而是難得的進場時機，並拿出真金白銀砸下一億元買進元大台灣50（0050）。

郭哲榮指出，至今台股已從低點狂拉超過5800點，使其布局的一億元0050大賺超過1200萬元。

他強調，櫃買指數今日一度大漲3%，台股不僅重返四萬五千點，資金更從大型權值股擴散至中小型電子股，代表市場機會不會只集中在少數股票，越來越多具基本面與題材的公司已準備接棒上攻。

在個股與期貨操作方面，郭哲榮簡單帶過指出，手中有持股如精材（3374）、世界先進（5347）強攻漲停，帆宣（6196）與國巨（2327）等個股亦大幅上漲；期貨部分則在台股跌破四萬點時帶領會員布局多單獲利。郭哲榮總結，台股跌破四萬點時除了砸一億元買進0050外，更逢低布局好股票，強調只要看對趨勢就能掌握大行情。

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