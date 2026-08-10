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全球國防股發動 軍工ETF股價重返新高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導

全球國防財報公布進入收官階段，美國AI國防軟體與國安科技獲利爆發，加上美國飛彈庫存吃緊利多，帶動元大航太防衛科技（00965）10日開盤跳漲近2%，股價重返新高。

在美伊衝突曠日廢時下，美國全球防衛面臨防空飛彈庫存快速減少處境，據華府智庫估計，愛國者飛彈庫存較開戰前減少65%；華盛頓郵報報導，美國國防部副部長日前已致函國防產業，要求加快交付時程與提升產能。

而根據美國戰略暨國際研究中心資料，因高消耗而進入生產高峰的不僅愛國者，還包括薩德飛彈與精準打擊飛彈。主要生產商洛克希德馬丁（Lockheed Martin）近一月股價上漲13.5%。

涵蓋歐美亞太國防供應鏈的元大航太防衛科技10日股價順勢飆漲，盤中刷下27.20元新高，近一周股價勁揚7.4%。7月全球股市震盪以來，00965保持上漲 7.4%，優於大型科技指數包括費城半導體指數下跌13.3%，

法人指出，目前全球股市的AI及國防兩大題材，兩者背後均包含對主導未來世界格局的地位追求，資金投入所帶動的結構性成長不容小覷。國防部分，美國AI國防軟體龍頭Palantir第2季美國政府業務年增90%，商用業務受AI平台驅動年增149%，近一月股價重新發動，大漲33.3%。

法人表示，全球國防產業具備明確的政策與訂單支撐，難出現供過於求的失衡情形，相對科技股較無景氣循環益率。隨著各國持續推進新年度國防預算立法程序，在政策面、財務面等消息釋出之際，將有助強化全球軍工國防股延續上漲動能，建議投資人可趁勢布局。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

國防 軍工 ETF

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