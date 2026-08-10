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台股強彈702點...但站不穩4萬5大關！8月除息ETF績效分化：00961息利雙收、00878年化破12%

聯合新聞網／ 綜合報導
台股今（10）日盤中一度大漲近千點、終場仍上揚702.85點、收在44928.76點。台股示意圖。 聯合報系資料照
台股今（10）日盤中一度大漲近千點、終場仍上揚702.85點、收在44928.76點。台股示意圖。 聯合報系資料照

台股今（10）日受美國7月非農就業數據疲弱、聯準會升息預期降溫激勵下，盤中一度大漲近千點、終場仍上揚702.85點、收在44928.76點，惟45000點整數關卡得而復失，顯示短線反彈力道雖強，整體盤勢仍處劇烈震盪、下檔壓力未除。

從8月除息ETF表現觀察，具配息題材的台股ETF，已成為市場在震盪中尋求收益與防禦的重要焦點。

最新統計，月配息ETF下半年績效分化明顯。FT臺灣永續高息（00961）下半年漲幅3.8%、年化配息率17.4%，每單位配息0.191元，在月配族群中兼顧資本利得與現金流，表現居同類前段班。

台新AI優息動能（00962）上漲2.7%，年化配息率12.6%。

季配息ETF同樣強弱有別。凱基優選30（00938）與兆豐永續高息等權（00932）下半年分別小漲1.8%與1.37%；國泰永續高股息（00878）雖微跌0.3%，但年化配息率12.1%，現金流穩定仍吸引長線存股族。

科技與高價股主題則明顯承壓，中信關鍵半導體（00891）跌4.98%、兆豐藍籌30（00690）跌5.84%、主動群益台灣強棒（00982A）更重挫7.84%，顯示重押單一產業在高檔震盪期間波動風險不容小覷。

半年配三檔標的下半年均未能跑贏加權指數。國泰股利精選30（00701）下跌0.56%，相對抗跌，年化配息率8.2%；國泰台灣科技龍頭（00881）與群益台ESG低碳50（00923）跌幅分別為3.01%與3.11%，雖年化配息率達7.3%與14.6%，但淨值持續修正仍是不可忽視的隱憂。

投信法人指出，台股今日雖強彈逾700點，但45000點未能站穩，市場仍處高檔劇烈整理，投資人布局除息ETF，除參考配息率，更應將淨值穩定度與報酬表現列為核心評估指標，才能在波動中穩步累積資產。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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