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國際股市反彈 00988A發行單位數周增5.8萬張居冠

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
主動式海外股票型ETF上周新增發行單位張數排行。（資料來源：CMoney，資料截至：2026/8/7）
主動式海外股票型ETF上周新增發行單位張數排行。（資料來源：CMoney，資料截至：2026/8/7）

上周國際股市在風險情緒回溫、科技股與AI財報激勵下明顯反彈，那斯達克、費城半導體指數單周分別上漲5.19%、9.25%。隨市場投資信心回籠，資金也積極回補海外股票型ETF，觀察上周主動式海外股票型ETF發行單位數表現，以主動統一全球創新（00988A）增量最多，備受投資人青睞。

根據CMoney資料，上周主動式海外股票型ETF發行單位數中，共有四檔商品呈現增加，分別為主動統一全球創新、主動摩根美國科技（00989A）、主動元大AI新經濟（00990A）、主動復華金融股息（00998A），單周增量依序為5.85萬張、0.50萬張、0.25萬張及0.20萬張。

其中，00988A單周增加5.85萬張，不僅居主動式海外股票型ETF之冠，增量更明顯領先其他商品，顯示在國際股市回溫之際，投資人持續透過主動式ETF掌握全球成長契機。

統一投信投研團隊表示，後市宜持續關注通膨走勢、就業市場變化及聯準會政策溝通等三大關鍵變數。投資布局方面，可聚焦AI資本支出逐步轉化為雲端、軟體及企業端營收成長的受惠機會；同時，考量部分硬體漲價題材的邊際動能趨緩，亦建議採取汰弱留強策略，並適度保留現金部位，以兼顧成長契機與投資組合的防禦性。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00988A統一全球創新主動式ETF

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