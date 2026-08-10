別把0050當高股息存！全年配息3.06元、殖利率僅2％ 楚狂人：買它是賺價差非現金流

楚狂人日前發布影音內容指出，元大台灣50（0050）7月31日罕見出現亮燈漲停，當天台股亦噴出史上最大單日漲點，吸引網路上一片歡呼。對此，楚狂人特別提出以下兩點提醒投資人冷靜思考：

第一，留意高檔追高的風險

楚狂人表示，0050自去年6月執行一拆為四（每股價格從188元降至47元）後，受益人數從分割前的120萬人暴衝至340多萬人，增加了200多萬名投資人。

然而，股票分割並不會使資產總市值變多，僅是價格「感覺變便宜」。許多投資人是在大盤翻倍、指數破百後才追價進場，目前的位階其實並不低。

第二，勿將0050視為「存股領息」的標的

楚狂人強調，0050屬於市值型ETF，而非高股息類型。

以去年全年配息3.06元計算，殖利率僅約2%。買進0050的主要目的是賺取資產成長的價差而非現金流，若寄望於高配息將會失望，且股價越漲、殖利率反而越低。

最後，楚狂人提醒，看到0050漲停時切勿衝動追高，進場前應先確立自己買進0050的投資策略與目的。

◎獲「玩股網」授權改寫。

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