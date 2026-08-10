台股大漲！投資人搶買正2、面板、記憶體 成交第一是這檔正2 ETF

「不要買房子、不要換房子、也不要買車換車，這些財務上的NG行為，會拖慢存股速度？」。人生最大一筆支出大概就是買房、第二大支出可能是買車，一旦房與車都買，資金運用可能會非常窘迫，擠不出多少閒錢投資。 版主於2009年買房、2011年買車，當時手頭資金確實非常緊張，因此版主直到30出頭歲才有餘裕開始存股。 但如果時間能重來一次，版主依舊會買房與車，因為房與車是「需求」，不是冷冰冰的報酬率可以解釋的。 買房，是因為當時有結婚的規劃，這是對另一半的保護與承諾；買車，是因為當時老婆大人懷孕，版主不希望另一半身懷六甲還要騎機車上班，開車上班總是比較安全。 如果當時版主把買房與買車的資金投入0050，現在的證券資產市值大概已經足夠版主開除老闆了。 也許很多人這一輩子完全不需買房，可能住家裡、可能有長輩贈與，很難體會買房居然會是一種「需求」，所以認為買房是理財NG行為。 但對於北漂遊子而言，買房更是為了尋求安定、為了尋求「根」的感覺，出發點並不是為了理財。 版主從未後悔過當初的決定。

2026-08-10 11:24