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台股大漲！投資人搶買正2、面板、記憶體 成交第一是這檔正2 ETF

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
台股10日開高走高，盤中成交量前五大有二檔ETF。示意圖／AI生成
台股10日開高走高，盤中成交量前五大有二檔ETF。示意圖／AI生成

台股10日開高走高，盤中一度大漲近千點站上45,000點，收復季線大關，投資人也積極買進，盤中成交量前五大有二檔ETF，包括群益臺灣加權正2（00685L）逾21萬張排名第一、元大台灣50正2（00631L）逾16萬張排名第五。其他個股為友達（2409）逾21萬張排名第二，群創（3481）逾20萬張排名第三、力積電（6770）逾18萬張排名第四。

盤中零股成交量前五大，包括南亞科（2408）有418萬，元大台灣50（0050）有320萬，華邦電（2344）有225萬，聯電（2303）有137萬，群創有135萬，僅一檔ETF。記憶體股仍為投資人喜愛標的。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 台股 記憶體 00685L群益臺灣加權正2 00631L元大台灣50正2 友達 華邦電 群創

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