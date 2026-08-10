台積電占比太高只是藉口？009826用台幣輕鬆買下全球 擺脫單一市場風險

很多時候看著台股高檔震盪、台積電佔大盤權重超過四成，市場總習慣性地把焦慮歸咎於「台積電比重太高」。但來看數據，會發現真正的問題從來不是台積電占太重，而是太多身家通通壓在了同一個籃子裡。

據統計，台灣國內股票型ETF受益人數已衝破1,400萬大關，而海外股票型ETF卻僅約160多萬人；這種「重台輕外」的本土偏好（Home Bias），讓許多人的資產缺乏抵禦風險的韌性。

理智上，分散風險一直都是投資的基本功，但人性總容易窩在最熟悉的舒適圈；把八成以上的資產留存於單一市場，意味著投資組合必須跟著科技半導體產業鏈的循環以及在地政經環境一起起伏。

賭對了固然痛快，可一旦遇到產業修正或市場走向不如預期，資產大幅回檔帶來的心理壓力，往往也會讓投資這條路走得膽戰心驚。

想要擺脫單一市場的集中度風險，其實不必跨出太複雜的腳步，貝萊德推出的「貝萊德世界股票（009826）」提供了一個非常優雅的解法：

涵蓋全球近40個國家、上千檔大中小型股，覆蓋近90%的可投資市場；最棒的是，不需要重新適應海外平台，只要透過熟悉的台幣在盤中下單，就能一檔將全世界優質企業納入口袋，為資產搭建一座真正的抗震防護網。

除了極致的分散效果，009826更看懂了長線投資人在稅務與成本上的痛點，過往透過複委託購買海外ETF（如VT），往往會被跨國匯差、手續費以及高達30%的股息預扣稅給啃蝕掉不少報酬。

009826不僅省去頻繁換匯與熬夜看盤的精力消耗，更採用「不配息」機制，將收益直接自動再投入，讓複利的滾雪球效應最大化。

投資不是一場比誰跑得快的短跑比賽，而是一場比誰能笑到最後的馬拉松，對希望規避單一市場風險、又想追求穩健長線成長的投資人來說，透過機制免去稅務與交易損耗的009826，無疑是當前能在市場波動中「吃得好、睡得著」的理想避風港。

◎本文為獨家授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。