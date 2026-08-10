別把雞蛋全放在台股！009826一檔囊括上千檔跨國股票 打造真正全球化配置

貝萊德投信影音內容指出，許多投資人雖然明白分散投資的重要性，但資金往往高度集中於台股市場。針對網友常見的投資疑問，貝萊德團隊進行了以下三點分析與說明。

1.投資是否應集中於台股？

貝萊德指出，儘管台股近年表現亮眼，但每年全球表現最佳的股票市場各不相同。

若僅單押單一市場，本質上風險相對集中；一旦市場走向不如預期，整體波動將相當明顯。

反觀進行全球化配置，則能將市場不確定性分散，無論未來由哪一個國家或市場帶頭上漲，投資人都得以參與成長行情。

貝萊德表示，市面上多數全球型ETF僅挑選幾十至幾百檔大型股，甚至部分產品並未納入新興市場。

對此，貝萊德iShares推出的「009826 貝萊德世界股票ETF」，投資範圍涵蓋全球近40個國家、上千檔股票，並同時囊括大、中、小型股，覆蓋全球接近90%的可投資市場，更能貼近完整的全球股市配置。

此外，009826具備大型IPO快速通關機制，新股最快在上市收盤後的第五個交易日即可被納入追蹤指數，使投資配置得以自動跟上新興企業的崛起。

3.透過複委託購買海外ETF是否更具成本優勢？

貝萊德提醒，海外ETF表面上的管理費用雖然可能較低，但投資人常忽略隱形成本，包括手續費、匯差與稅務等，加總後的整體費用未必較為划算。

相較之下，009826為在台灣掛牌的ETF，投資人直接以新台幣交易，於盤中即可下單，無須進行換匯或熬夜留意美股盤勢。

同時，該檔ETF採用「不配息」機制，將股利持續自動再投入，期盼藉由複利效應在長線投資中發揮威力。

最後，貝萊德將009826的產品核心優勢總結為「VT+」三大要點：

V（Vast）：涵蓋近40個國家，貼近全市場規模，投資世界機會無需挑選。 T（Trend）：不論國家或產業領漲，亦或是新股IPO上市，配置權重均可自動順應趨勢調整。 +Plus：結合iShares與S&P標普道瓊指數公司的專業機構實力，為投資把關。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。