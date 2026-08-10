比特幣現貨ETF連五日淨流入 推升幣價上揚

比特幣（BTC）價格近一周迎來反彈。根據CoinMarketCap最新數據，比特幣價格已回升至接近6.5萬美元，近24小時微幅上漲1.4%，整體總市值達1.3兆美元，24小時交易量突破140億美元。同時，Coinglass統計，比特幣現貨ETF近5個交易日持續淨流入，推升比特幣價格上漲。

據統計，比特幣現貨ETF自8月3日至7日期間，已連續5個交易日實現淨流入，累計共吸引超過8.6億美元的資金進場，對比7月31日單日淨流出2.65億美元的低迷表現，機構投資人的風險偏好已明顯回升，為比特幣短期價格形成支撐。

專家認為，比特幣價格仍持續受到宏觀經濟因素影響，市場聚焦本周美國即將公布的消費者物價指數（CPI）與生產者物價指數（PPI）。

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