主題型、主動型ETF一律不碰？只選0050、00878、台積電（2330）等標的…小車關鍵在於「數大」

＊原文發文時間為7月29日

買進股票的初衷是什麼？

2026年台股大盤指數從年初的29349點漲到6月最高48218點，只花六個月上漲了64.2%，今年台股績效迎來前所未有的大爆發。

在這種投資氛圍下，可說是「站在風口上，連豬也會飛」，本來不買股票、不懂股票的人，隨便買隨便進場，都能吃到這一波上漲的紅利。原本賺一倍大盤漲幅的投資者，開始覺得太慢，紛紛喊出買正2、借貸買飆股賺更快的口號。「慢慢變有錢」似乎淪為保守、不懂得搭上順風車的笑柄。

慢慢變有錢

亞馬遜的 CEO貝佐斯問巴菲特：「你的投資理念非常簡單，而且你是世界上第二有錢的人……為什麼大家不直接複製你的做法？」

巴菲特說：「因為沒有人願意慢慢地變富。」

久經股海風浪的股神巴菲特，為什麼選擇「慢慢變富」？因為股市投資是一場馬拉松，比的不是一時的勝率，而是在比誰能笑到最後。

安全 才敢「數大」

小車為什麼永遠挑的都是安全標的，諸如：元大台灣50（0050）、台積電（2330）、國泰永續高股息（00878）...等原型有口碑的ETF以及護國神山，其他新上市的主題型、主動型ETF一律不碰？

這不全然是個性上的保守，而是跟「投入金額」有關。如果只是10萬、20萬的金額，大膽貿進一些也無妨，即便滿盤皆輸，也不至於動搖生活根本。

但若想真正改變人生，關鍵在於「數大」。為了敢放大筆錢進去，為了將緊急備用金外的所有閒錢投入後，能吃好睡好過好每一天，標的就必須極度安全。而小車之所以「敢放大錢」，不是魯莽不顧一切的賭徒行徑，而是經歷財商淬煉後的深思熟慮。

賺價差 vs 累積財富

買股票為什麼一定要花這麼多錢？不能固定留10萬、20萬在股市裡賺賺價差就好嗎？那就要問問自己買股票的初衷是什麼？是玩票性質，賺賺好看的報酬率拿來向別人炫耀，還是想要未來生活有實質的改變？

投入20萬，即便完整吃到今年大盤紅利，成長了64.2% ，資產變為32.8萬，賺了12.8萬，除了帳面上好看的報酬率外，獲利僅夠支付一次歐洲旅行罷了！實質生活改善之處不多。更何況大盤今日跌至40039點，成長幅度從原來的64.2% 縮水成36.4%，資產變為27.2萬，未實現獲利只剩7.2萬。

投入200萬，只須成長6.4%，資產便能輕鬆增加12.8萬，每年報酬率是達到6.4%容易，還是64.2%容易呢？如果同樣幸運遇到了今年成長64.2% 的行情，資產暴增至 328 萬，一口氣獲利128萬，這筆錢便不僅是生活的小確幸，而是超越上班族一年薪資的重量級存在。即便遇到今日大盤回檔，資產縮水為272.8萬，未實現獲利仍保有 72.8 萬，這就是數大不容小覷的威力。

買進股票，我的目標不是為了賺一天兩天的便當錢，而是希望透過資產的累積，帶給自己更安定無虞的退休生活，甚至是在職場上隨時可以華麗轉身的經濟底氣。想要有這層底氣，投入就必須「數大」，想要數大投入後還能安心，標的就必須夠「安全」。

趁此下跌之際，大家可以檢視自己買股的初衷，以及持有標的是否安全到讓自己足夠放心。

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