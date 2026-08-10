0050、0056及006208同步股息入帳 挹注多頭資金活水

元大台灣50ETF（0050）、元大高股息ETF（0056）及富邦台50ETF（006208）10日發放配息。0050每受益權單位配發0.6元；0056每受益權單位配發1.35元；006208每位配發4.75元。三大ETF配息入帳有利轉入股市多頭部位，續攻台股指數。

0050受益人數約354萬人，已發行約224.33億受益單位；0056受益人數約165萬人，已發行約143.29億受益單位；006208受益人數約71萬人，已發行約18.6億受益單位。

台股今日攀上4萬5千點，持續反彈走勢；0050今日交易90分鐘的零股交易量排第二，僅次於南亞科（2408）；0056零股交易量排第九，但整張(仟股)交易量已達3.3萬張，高於上周五（7日）全天成交量。

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