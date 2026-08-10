大盤一度站上45,100點！00406A價量齊揚 去槓桿後迎中長線契機

台股今（10）日延續跌深反彈走勢，加權指數早盤跳空開高，盤中一度上漲逾900點、突破45,100點。主動中信台灣收益（00406A）同步展現反彈力道，截至上午9時56分，開盤價9.39元，盤中最高來到9.44元，較前一交易日收盤價9.23元上漲逾2%；最低9.33元仍維持紅盤，成交量則突破2.1萬張，已超過前一交易日全日成交量的一半，呈現價漲量增格局，顯示市場風險偏好逐步回溫，低檔承接買盤亦相對積極。

主動中信台灣收益（00406A）經理人張書廷表示，從歷史經驗觀察，市場完成大規模去槓桿後，往往伴隨風險偏好回升。依摩根大通統計，新興市場歷經明顯回調後，後續一年平均報酬通常相當亮眼，部分歷史期間甚至接近三成，顯示籌碼面壓力釋放後，市場正逐步醞釀中長線投資機會。

張書廷指出，近期市場經歷融資清洗與槓桿部位快速下降，短線籌碼已獲得一定程度整理。儘管產業與總體經濟消息交錯，多空因素仍然並存，指數波動難以完全避免，但只要企業獲利與基本面維持韌性，台股中長期展望仍不悲觀。今日大盤與00406A同步反彈，也反映去槓桿壓力緩解後，資金開始重新評估風險性資產的投資價值。

面對目前的築底震盪行情，張書廷建議，投資人不必過度追逐單日漲跌，可採取「攻守兼備」策略，透過兼具收益能力與現金流優勢的投資工具參與市場。一方面以收益來源降低波動對投資組合的干擾，保留資金運用彈性；另一方面持續觀察接下來公布季報、營運展望優於預期的企業，在評價回落後分批布局，以提高掌握後續反彈與中長期成長行情的機會。

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