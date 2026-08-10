0050今配息入帳怎麼處理？Ffaarr：累積期投資人拿了就再投入

今天元大台灣50（0050）配息入帳。月初的時候，還想說台股下跌佔比下降，要不要先把這筆錢先再投入，後來還是決定遵守之前訂的，半年才會再平衡買進的原則沒有買，減少買賣的時間和成本。

對已在提領的我來說，除息就當提領的一部分，比累積期要好些，但0050的除息仍然是干擾，這次就是明明我這個月不想賣台股，它還強迫我賣，並不是什麼很好的事。

我在嘉信和ft持有的一些ETF也會配息，不過那邊是免手續費再投入，除息到領息時間又短，影響很小。

目前我還會「拿回配息」的，從去年只有元大富櫃50（006201）變成多了0050和元大中型100（0051），希望如果能變成累積型還是比較好。

如果是累積期的投資人，就最好是拿了配息就再投入，或者也有些人會除息日就先拿一些現金再投入，之後配息再補回現金，也是合理的作法，以免資金少獲得一段市場報酬。

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