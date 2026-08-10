8月除息ETF公股買超曝！00961與00878成資金焦點...高息更要抗震

市場震盪過後，哪些標的最先吸引資金回流，往往最能反映盤面風向，而公股買超ETF更是市場觀察的重要指標。

從7月31日市場反彈以來的台股ETF 資金流向來看，公股布局重心已不只是追逐反彈，而是更聚焦於高股息ETF、月配ETF與具備穩定現金流優勢的標的。

本文將整理最新8月除息ETF 中最受關注的買超名單，包括00961、00878、00881等焦點ETF，解析震盪後資金回流的關鍵方向。

月配ETF買超排行：公股逆勢加碼00961 鎖定高股息與穩定現金流

月配組的資金流向最為集中。

多數月配ETF在這波反彈中反而呈現公股賣超，唯獨00961 FT臺灣永續高息逆勢獲得明顯加碼，短短一週，買進張數達 7,574張、金額約 9,926萬元，是月配組中最鮮明的公股買盤標的。

這樣的選擇並非偶然。

00961自五月以來已連續三次提高配息金額，在市場震盪期間展現出相對抗震的特質，加上單次預估配息率1.46%，在波動加劇的環境下，同時具備收益與防禦兩種特性。

對偏穩健操作的公股資金而言，這樣的組合自然更容易成為優先布局的對象，這也說明，公股在月配市場的選擇並非廣撒網，而是高度集中在真正兼顧「抗震」與「現金流」的標的。

屬性 代號 股票名稱 收盤價 除息金額（元） 年化配息率 7/31反彈以來公股買進（張） 7/31反彈以來公股買進（元） 月配 00961 FT臺灣永續高息 13.05 0.19 17.47% 7574 99262 00401A 主動摩根台灣鑫收 13.39 0.121 10.84% 369 4964 00730 富邦臺灣優質高息 29.07 0.11 4.54% -29 -839 00943 兆豐電子高息等權 21.7 0.24 13.27% -47 -1010 00962 台新AI優息動能 15.02 0.16 12.78% -65 -976 00944 野村趨勢動能高息 20.47 0.109 6.39% -87 -1774 00952 凱基台灣AI50 18.03 0.12 7.99% -117 -2031 00934 中信成長高股息 28.34 0.3 12.70% -407 -11400 00936 台新永續高息中小 21.56 0.12 6.68% -531 -11256 00946 群益科技高息成長 15.06 0.058 4.62% -689 -10142 00900 富邦特選高股息30 18.67 0.075 4.82% -3138 -57937 00940 元大台灣價值高息 12.45 0.05 4.82% -5991 -73471 00400A 主動國泰動能高息 13.89 0.12 10.37% -7403 -102417 資料來源：CMoney｜資料日期：截至2026.08.05

季配ETF公股買超排行：00878、00980A、00891成資金焦點

至於季配ETF，公股買盤最集中的是00878國泰永續高股息，買進 10,634張、金額約 3.47億元；其次為00980A主動野村臺灣優選，買進 5,322張。

第三為00891中信關鍵半導體，公股買進 4,975張、金額約 1.7億元，不僅有傳統高息產品，也有半導體題材，顯示公股在震盪後，並非只偏好傳統高息產品，也會布局兼具產業成長性與配息能力的標的。

屬性 代號 股票名稱 收盤價 除息金額（元） 年化預估配息率 7/31反彈以來公股買進（張） 7/31反彈以來公股買進（元） 季配 00878 國泰永續高股息 32.84 1.01 12.30% 10634 347099 00980A 主動野村臺灣優選 23.73 0.638 10.75% 5322 121465 00891 中信關鍵半導體 35.09 1.55 17.67% 4975 170673 00690 兆豐藍籌30 75.8 2.19 11.56% 27 1932 00938 凱基優選30 24.7 0.32 5.18% 24.7 24.7 00850 元大臺灣ESG永續 88.5 0.85 3.84% -74 -6612 00894 中信小資高價30 47.5 2.05 17.26% -169 -7428 00932 兆豐永續高息等權 17.47 0.23 5.27% -178 -3052 00982A 主動群益台灣強棒 22.71 0.64 11.27% -1422 -31386 資料來源：CMoney｜資料日期：截至2026.08.05

半年配ETF買超排行：00881、00923高配息優勢吸引公股進場

半年配組的前三名分別是00881國泰台灣科技龍頭、00923群益台ESG低碳50與00701國泰股利精選30。

00881買進 9,761張、金額逾 5億元，單次預估配息率高達 8.72%。

00923緊隨其後，買進 3,700張、金額約 1.5億元。兩檔同時提供相當亮眼的現金流條件，震盪後重新布局時，能見度高、配息數字為公股青睞的標的。

屬性 代號 股票名稱 收盤價 除息金額（元） 年化預估配息率 7/31反彈以來公股買進（張） 7/31反彈以來公股買進（元） 半年配 00881 國泰台灣科技龍頭 52.75 4.6 17.44% 9761 501830 00923 群益台ESG低碳50 41.26 3.05 14.78% 3700 150809 00701 國泰股利精選30 38.6 1.6 8.29% 265 10188 資料來源：CMoney｜資料日期：截至2026.08.05

高股息的ETF不只看殖利率：能否穩定配息 成為資金回流關鍵

綜觀這波公股買盤，不難看出背後的思考其實很一致：市場愈震盪，資金愈重視現金流；而一旦盤勢開始反彈，兼具配息能力與抗波動特質的標的，往往也更容易獲得青睞。

特別是在月配市場裡，00961成了這波資金聚焦的亮點。這反映出現在的買盤已經不單純只看殖利率高低，而是更在乎「震盪中能不能安心領息」。

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