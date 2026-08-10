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8月除息ETF公股買超曝！00961與00878成資金焦點...高息更要抗震

聯合新聞網／ 綜合報導
市場反彈後，公股資金轉向高股息、月配與具穩定現金流的ETF，其中00961、00878與00881最受青睞，顯示震盪行情下更重視抗波動與配息穩定性。記者曾原信／攝影 曾原信
市場反彈後，公股資金轉向高股息、月配與具穩定現金流的ETF，其中00961、00878與00881最受青睞，顯示震盪行情下更重視抗波動與配息穩定性。記者曾原信／攝影 曾原信

市場震盪過後，哪些標的最先吸引資金回流，往往最能反映盤面風向，而公股買超ETF更是市場觀察的重要指標。

從7月31日市場反彈以來的台股ETF 資金流向來看，公股布局重心已不只是追逐反彈，而是更聚焦於高股息ETF、月配ETF與具備穩定現金流優勢的標的。

本文將整理最新8月除息ETF 中最受關注的買超名單，包括00961、00878、00881等焦點ETF，解析震盪後資金回流的關鍵方向。

月配ETF買超排行：公股逆勢加碼00961 鎖定高股息與穩定現金流

月配組的資金流向最為集中。

多數月配ETF在這波反彈中反而呈現公股賣超，唯獨00961 FT臺灣永續高息逆勢獲得明顯加碼，短短一週，買進張數達 7,574張、金額約 9,926萬元，是月配組中最鮮明的公股買盤標的。

這樣的選擇並非偶然。

00961自五月以來已連續三次提高配息金額，在市場震盪期間展現出相對抗震的特質，加上單次預估配息率1.46%，在波動加劇的環境下，同時具備收益與防禦兩種特性。

對偏穩健操作的公股資金而言，這樣的組合自然更容易成為優先布局的對象，這也說明，公股在月配市場的選擇並非廣撒網，而是高度集中在真正兼顧「抗震」與「現金流」的標的。

屬性代號股票名稱收盤價除息金額（元）年化配息率7/31反彈以來公股買進（張）7/31反彈以來公股買進（元）
月配00961FT臺灣永續高息13.050.1917.47%757499262
00401A主動摩根台灣鑫收13.390.12110.84%3694964
00730富邦臺灣優質高息29.070.114.54%-29-839
00943兆豐電子高息等權21.70.2413.27%-47-1010
00962台新AI優息動能15.020.1612.78%-65-976
00944野村趨勢動能高息20.470.1096.39%-87-1774
00952凱基台灣AI5018.030.127.99%-117-2031
00934中信成長高股息28.340.312.70%-407-11400
00936台新永續高息中小21.560.126.68%-531-11256
00946群益科技高息成長15.060.0584.62%-689-10142
00900富邦特選高股息3018.670.0754.82%-3138-57937
00940元大台灣價值高息12.450.054.82%-5991-73471
00400A主動國泰動能高息13.890.1210.37%-7403-102417

資料來源：CMoney｜資料日期：截至2026.08.05

季配ETF公股買超排行：00878、00980A、00891成資金焦點

至於季配ETF，公股買盤最集中的是00878國泰永續高股息，買進 10,634張、金額約 3.47億元；其次為00980A主動野村臺灣優選，買進 5,322張。

第三為00891中信關鍵半導體，公股買進 4,975張、金額約 1.7億元，不僅有傳統高息產品，也有半導體題材，顯示公股在震盪後，並非只偏好傳統高息產品，也會布局兼具產業成長性與配息能力的標的。

屬性代號股票名稱收盤價除息金額（元）年化預估配息率7/31反彈以來公股買進（張）7/31反彈以來公股買進（元）
季配00878國泰永續高股息32.841.0112.30%10634347099
00980A主動野村臺灣優選23.730.63810.75%5322121465
00891中信關鍵半導體35.091.5517.67%4975170673
00690兆豐藍籌3075.82.1911.56%271932
00938凱基優選3024.70.325.18%24.724.7
00850元大臺灣ESG永續88.50.853.84%-74-6612
00894中信小資高價3047.52.0517.26%-169-7428
00932兆豐永續高息等權17.470.235.27%-178-3052
00982A主動群益台灣強棒22.710.6411.27%-1422-31386

資料來源：CMoney｜資料日期：截至2026.08.05

半年配ETF買超排行：00881、00923高配息優勢吸引公股進場

半年配組的前三名分別是00881國泰台灣科技龍頭、00923群益台ESG低碳50與00701國泰股利精選30。

00881買進 9,761張、金額逾 5億元，單次預估配息率高達 8.72%。

00923緊隨其後，買進 3,700張、金額約 1.5億元。兩檔同時提供相當亮眼的現金流條件，震盪後重新布局時，能見度高、配息數字為公股青睞的標的。

屬性代號股票名稱收盤價除息金額（元）年化預估配息率7/31反彈以來公股買進（張）7/31反彈以來公股買進（元）
半年配00881國泰台灣科技龍頭52.754.617.44%9761501830
00923群益台ESG低碳5041.263.0514.78%3700150809
00701國泰股利精選3038.61.68.29%26510188

資料來源：CMoney｜資料日期：截至2026.08.05

高股息的ETF不只看殖利率：能否穩定配息 成為資金回流關鍵

綜觀這波公股買盤，不難看出背後的思考其實很一致：市場愈震盪，資金愈重視現金流；而一旦盤勢開始反彈，兼具配息能力與抗波動特質的標的，往往也更容易獲得青睞。

特別是在月配市場裡，00961成了這波資金聚焦的亮點。這反映出現在的買盤已經不單純只看殖利率高低，而是更在乎「震盪中能不能安心領息」。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00878國泰永續高股息 00961臺灣ESG永續高息 00881國泰台灣科技龍頭

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