8月除息ETF公股買超曝！00961與00878成資金焦點...高息更要抗震
市場震盪過後，哪些標的最先吸引資金回流，往往最能反映盤面風向，而公股買超ETF更是市場觀察的重要指標。
從7月31日市場反彈以來的台股ETF 資金流向來看，公股布局重心已不只是追逐反彈，而是更聚焦於高股息ETF、月配ETF與具備穩定現金流優勢的標的。
本文將整理最新8月除息ETF 中最受關注的買超名單，包括00961、00878、00881等焦點ETF，解析震盪後資金回流的關鍵方向。
月配ETF買超排行：公股逆勢加碼00961 鎖定高股息與穩定現金流
月配組的資金流向最為集中。
多數月配ETF在這波反彈中反而呈現公股賣超，唯獨00961 FT臺灣永續高息逆勢獲得明顯加碼，短短一週，買進張數達 7,574張、金額約 9,926萬元，是月配組中最鮮明的公股買盤標的。
這樣的選擇並非偶然。
00961自五月以來已連續三次提高配息金額，在市場震盪期間展現出相對抗震的特質，加上單次預估配息率1.46%，在波動加劇的環境下，同時具備收益與防禦兩種特性。
對偏穩健操作的公股資金而言，這樣的組合自然更容易成為優先布局的對象，這也說明，公股在月配市場的選擇並非廣撒網，而是高度集中在真正兼顧「抗震」與「現金流」的標的。
|屬性
|代號
|股票名稱
|收盤價
|除息金額（元）
|年化配息率
|7/31反彈以來公股買進（張）
|7/31反彈以來公股買進（元）
|月配
|00961
|FT臺灣永續高息
|13.05
|0.19
|17.47%
|7574
|99262
|00401A
|主動摩根台灣鑫收
|13.39
|0.121
|10.84%
|369
|4964
|00730
|富邦臺灣優質高息
|29.07
|0.11
|4.54%
|-29
|-839
|00943
|兆豐電子高息等權
|21.7
|0.24
|13.27%
|-47
|-1010
|00962
|台新AI優息動能
|15.02
|0.16
|12.78%
|-65
|-976
|00944
|野村趨勢動能高息
|20.47
|0.109
|6.39%
|-87
|-1774
|00952
|凱基台灣AI50
|18.03
|0.12
|7.99%
|-117
|-2031
|00934
|中信成長高股息
|28.34
|0.3
|12.70%
|-407
|-11400
|00936
|台新永續高息中小
|21.56
|0.12
|6.68%
|-531
|-11256
|00946
|群益科技高息成長
|15.06
|0.058
|4.62%
|-689
|-10142
|00900
|富邦特選高股息30
|18.67
|0.075
|4.82%
|-3138
|-57937
|00940
|元大台灣價值高息
|12.45
|0.05
|4.82%
|-5991
|-73471
|00400A
|主動國泰動能高息
|13.89
|0.12
|10.37%
|-7403
|-102417
資料來源：CMoney｜資料日期：截至2026.08.05
季配ETF公股買超排行：00878、00980A、00891成資金焦點
至於季配ETF，公股買盤最集中的是00878國泰永續高股息，買進 10,634張、金額約 3.47億元；其次為00980A主動野村臺灣優選，買進 5,322張。
第三為00891中信關鍵半導體，公股買進 4,975張、金額約 1.7億元，不僅有傳統高息產品，也有半導體題材，顯示公股在震盪後，並非只偏好傳統高息產品，也會布局兼具產業成長性與配息能力的標的。
|屬性
|代號
|股票名稱
|收盤價
|除息金額（元）
|年化預估配息率
|7/31反彈以來公股買進（張）
|7/31反彈以來公股買進（元）
|季配
|00878
|國泰永續高股息
|32.84
|1.01
|12.30%
|10634
|347099
|00980A
|主動野村臺灣優選
|23.73
|0.638
|10.75%
|5322
|121465
|00891
|中信關鍵半導體
|35.09
|1.55
|17.67%
|4975
|170673
|00690
|兆豐藍籌30
|75.8
|2.19
|11.56%
|27
|1932
|00938
|凱基優選30
|24.7
|0.32
|5.18%
|24.7
|24.7
|00850
|元大臺灣ESG永續
|88.5
|0.85
|3.84%
|-74
|-6612
|00894
|中信小資高價30
|47.5
|2.05
|17.26%
|-169
|-7428
|00932
|兆豐永續高息等權
|17.47
|0.23
|5.27%
|-178
|-3052
|00982A
|主動群益台灣強棒
|22.71
|0.64
|11.27%
|-1422
|-31386
資料來源：CMoney｜資料日期：截至2026.08.05
半年配ETF買超排行：00881、00923高配息優勢吸引公股進場
半年配組的前三名分別是00881國泰台灣科技龍頭、00923群益台ESG低碳50與00701國泰股利精選30。
00881買進 9,761張、金額逾 5億元，單次預估配息率高達 8.72%。
00923緊隨其後，買進 3,700張、金額約 1.5億元。兩檔同時提供相當亮眼的現金流條件，震盪後重新布局時，能見度高、配息數字為公股青睞的標的。
|屬性
|代號
|股票名稱
|收盤價
|除息金額（元）
|年化預估配息率
|7/31反彈以來公股買進（張）
|7/31反彈以來公股買進（元）
|半年配
|00881
|國泰台灣科技龍頭
|52.75
|4.6
|17.44%
|9761
|501830
|00923
|群益台ESG低碳50
|41.26
|3.05
|14.78%
|3700
|150809
|00701
|國泰股利精選30
|38.6
|1.6
|8.29%
|265
|10188
資料來源：CMoney｜資料日期：截至2026.08.05
高股息的ETF不只看殖利率：能否穩定配息 成為資金回流關鍵
綜觀這波公股買盤，不難看出背後的思考其實很一致：市場愈震盪，資金愈重視現金流；而一旦盤勢開始反彈，兼具配息能力與抗波動特質的標的，往往也更容易獲得青睞。
特別是在月配市場裡，00961成了這波資金聚焦的亮點。這反映出現在的買盤已經不單純只看殖利率高低，而是更在乎「震盪中能不能安心領息」。
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