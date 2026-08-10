一檔買全球！009826掛牌5天衝破50億…被股市割韭菜後的避風港？股添樂：台灣股民真的很幸福

＊原文發文時間為8月7日

貝萊德世界股票（009826）掛牌5天，規模已經突破50億，超過的部分，管理費開始從0.15%降到0.12%。

這支費用最甜蜜的規模會出現在150億以上，到時候經理費會從0.45%降到0.4%；管理費會從0.15%降到0.10%。加上指數授權費合計年費用率會落在0.545%。

這是台股第一檔用台幣就可以交易、一檔ETF買下全世界的選擇。算是今年台股一大突破，總算有這類產品問世，補足最後一塊拼圖了。

想想台灣股民真的很幸福。你要快的、要慢的、要中庸的，現在都買的到了。

但凡在以上任何一條路線受傷了、被割了，現在還有這檔009826可以選。

這禮拜實在好開心，畢竟這波台股反彈，不少親友問我要抄什麼股票，對此我一律回答009826。

而我開心的地方在於...

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後來都沒電話了。

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