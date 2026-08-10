聽新聞
0:00 / 0:00
0056配息1.35元創新高！持股42.3張、0050達112張預扣二代健保
國民雙主角ETF元大台灣50（0050）與元大高股息（0056）的現金股利發放日正式到來，兩檔基金合計吸引近500萬名受益人關注。
在收益發放方面，採季配息機制的0056每單位派發1.35元，寫下單季配息新高紀錄；採半年配息機制的0050則每單位派發0.6元。
在現金收益入帳之際，投資人需特別注意「二代健保補充保費」的扣繳標準。
依據相關規定，若單次獲配的股利所得（54C）與利息所得（5A）合計金額達到2萬元門檻，將會被預扣2.11%的補充保費；對於高所得族群而言，該筆股利後續亦需納入個人綜合所得稅進行申報。
針對不同ETF的持股門檻試算如下：
0056
若以本次股利結構中54C占比34.96%推算，投資人持有數量達到約42.3張（42,376股）以上時，單次配息金額將會觸及2萬元的扣繳線。
0050
若以每單位0.6元及54C占比約3成估算，持有規模需超過111.2張（約112張）才會達到預扣標準。若持有100張，54C所得約落在1.8萬元左右，可免被預先扣繳；但若持股擴增至150張（54C所得約2.7萬元），則會被預扣約570元。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。