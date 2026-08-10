0050＋00878少賺百萬也值得？杉本點首重心態安穩：後者是為了平衡空頭低點賣股壓力

在台股ETF投資熱潮中，市值型的元大台灣50（0050）與高股息型的國泰永續高股息（00878）各有擁護者。

財經YouTuber杉本分析指出，許多投資人陷入「該選資本成長還是高股息」的單選題，但事實上兩者特長互補，若能採取「0050負責資產成長、00878負責現金流」的組合配置，將能在市場震盪時提升持有信心，達到長期穩定獲利的目標。

杉本表示，0050成立逾23年，過去績效充分證明了市值型ETF的複利效果與成長價值；而00878則以穩定配息與較低的Beta值（0.72）展現抗震特性。

從成分股觀察，0050有高達70.79%集中於半導體產業，受惠科技浪潮動能強勁；00878則有31.96%配置於金融保險業，兩者結合能同時涵蓋科技成長與金融避險。

以2022至2025年定期定額試算，0050年化報酬率達11.6%，優於00878的7.6%，顯示0050在累積資產上的優勢。

針對高股息ETF的挑選標準，杉本提出三大檢查核心：

第一，確認配息是否來自企業真實獲利而非不穩定來源。 第二，評估配息能否長期維持。 第三，檢視成分股是否過度集中及殖利率是否合理，避免掉入高殖利率陷阱。

然而，若將每月1萬元資金全數投入0050，20年後資產可達約877.4萬元；若採0050與00878以7：3比例配置，總資產雖減少將近100萬元，但每月能多領約6000元股息。

面對這般落差，杉本直言「相當值得」。他剖析，純持有0050雖能極致放大資產，但退休後遇到空頭市場時，被迫「逢低賣股」賺取生活費會帶來極大心理壓力。

反觀加入00878提供穩定現金流，能減少賣股需求，降低對股價波動的焦慮。

杉本強調，評估投資組合不應只看總報酬，更要考量能否「安心持有20年」，0050與00878的搭配並非為了追求最高報酬，而是在資產增值與退休現金流之間取得平衡。

他也提醒，依據目前估算，0050與00878股價均高於合理價位區間，投資人宜透過定期定額或券商自動扣款紀律執行，避免受市場情緒干擾而衝動買賣。

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