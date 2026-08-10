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打破0050高單價迷思！8成股東持股不到5張 全民指數化投資150萬零股戶

聯合新聞網／ 綜合報導
元大台灣50（0050）總持有人數突破354萬大關，其中持股5張以下的小股民佔比高達80.2%、零股戶更達150萬人，顯示小資族已成為撐起0050籌碼結構的最龐大基本盤。聯合報系資料照
元大台灣50（0050）總持有人數突破354萬大關，其中持股5張以下的小股民佔比高達80.2%、零股戶更達150萬人，顯示小資族已成為撐起0050籌碼結構的最龐大基本盤。聯合報系資料照

台股高檔震盪之際，國人對市值型ETF的青睞度再創新高。據最新0050持股分布數據顯示，元大台灣50（0050）總持所有人數已高達354.4萬人，相當於全台每幾人就有一人持有，展現極高的國民度與市場代表性。

證券代號：0050

證券名稱：元大台灣50

資料日期：115年08月07日

持股/單位數分級人數股數/單位數占集保庫存數比例 (%)
11-9991,500,883433,321,0571.92
21,000-5,0001,341,0833,054,923,61713.60
35,001-10,000333,5472,452,249,10010.91
410,001-15,000134,6671,667,485,8527.42
515,001-20,00073,4621,298,312,3465.78
620,001-30,00067,9681,675,222,0457.45
730,001-40,00032,4351,134,040,5535.04
840,001-50,00017,955810,892,4413.61
950,001-100,00029,5792,030,075,0029.03
10100,001-200,0009,5471,280,724,6485.70
11200,001-400,0002,473663,436,3022.95
12400,001-600,000441212,584,2550.94
13600,001-800,00014398,841,5130.44
14800,001-1,000,0006256,366,4330.25
151,000,001以上2745,589,024,83624.88
16合　計3,544,51922,457,500,000100.00

從數據結構來看，當前0050的籌碼型態呈現出三大核心特點：

總持有人數破354萬大關，全民理財意識普及

隨著指數化投資觀念深入人心，0050已成為國人長期累積資產、參與台股成長的首選標的，龐大的股東基底為大盤提供極佳的籌碼支撐力。

零股小資族躍升主力，8成股東持股不到5張

數據顯示，「1張以下」的零股戶數高達150萬人、佔比高達42.3%；而「5張以下」的小股民更占據總人數的80.2%（約284萬人）。打破過往「0050單價過高、小資族買不起」的刻板印象，隨著盤後零股與定期定額交易普及，小資族透過積少成多的方式，已一躍成為撐起0050籌碼最龐大的堅實基本盤。

金字塔頂端大戶穩固，長線資金形成下檔防護

雖然小額投資人占絕大多數，但持有「10張以上」的長線投資人也有36.9萬人（佔10.4%），持股「1000張以上」的極端大戶亦有274人，顯示法人與大額資金同樣將其作為核心配置。

超過8成股東持股在5張以下的「金字塔型」籌碼結構，代表0050已高度平民化與普及化，零股族多半採取「只買不賣」或定期扣款的長期投資策略，相較於短線炒作的籌碼更具穩定度。

此外，零股交易的零碎化與持續性，有助於平滑市場大漲大跌時的心理壓力，投資人無需一次拿出大筆資金，透過1股、100股的累積，即可同步參與台股龍頭企業的成長紅利。

0050高達150萬的零股大軍，正標誌著台灣散戶投資心態的重大轉變，透過機制進行長期資產配置，已成為小資族在波動市場中對抗通膨與實現財務目標的關鍵路徑。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 ETF 市值型 零股 指數化投資

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