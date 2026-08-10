打破0050高單價迷思！8成股東持股不到5張 全民指數化投資150萬零股戶
台股高檔震盪之際，國人對市值型ETF的青睞度再創新高。據最新0050持股分布數據顯示，元大台灣50（0050）總持所有人數已高達354.4萬人，相當於全台每幾人就有一人持有，展現極高的國民度與市場代表性。
證券代號：0050
證券名稱：元大台灣50
資料日期：115年08月07日
|序
|持股/單位數分級
|人數
|股數/單位數
|占集保庫存數比例 (%)
|1
|1-999
|1,500,883
|433,321,057
|1.92
|2
|1,000-5,000
|1,341,083
|3,054,923,617
|13.60
|3
|5,001-10,000
|333,547
|2,452,249,100
|10.91
|4
|10,001-15,000
|134,667
|1,667,485,852
|7.42
|5
|15,001-20,000
|73,462
|1,298,312,346
|5.78
|6
|20,001-30,000
|67,968
|1,675,222,045
|7.45
|7
|30,001-40,000
|32,435
|1,134,040,553
|5.04
|8
|40,001-50,000
|17,955
|810,892,441
|3.61
|9
|50,001-100,000
|29,579
|2,030,075,002
|9.03
|10
|100,001-200,000
|9,547
|1,280,724,648
|5.70
|11
|200,001-400,000
|2,473
|663,436,302
|2.95
|12
|400,001-600,000
|441
|212,584,255
|0.94
|13
|600,001-800,000
|143
|98,841,513
|0.44
|14
|800,001-1,000,000
|62
|56,366,433
|0.25
|15
|1,000,001以上
|274
|5,589,024,836
|24.88
|16
|合 計
|3,544,519
|22,457,500,000
|100.00
從數據結構來看，當前0050的籌碼型態呈現出三大核心特點：
總持有人數破354萬大關，全民理財意識普及
隨著指數化投資觀念深入人心，0050已成為國人長期累積資產、參與台股成長的首選標的，龐大的股東基底為大盤提供極佳的籌碼支撐力。
零股小資族躍升主力，8成股東持股不到5張
數據顯示，「1張以下」的零股戶數高達150萬人、佔比高達42.3%；而「5張以下」的小股民更占據總人數的80.2%（約284萬人）。打破過往「0050單價過高、小資族買不起」的刻板印象，隨著盤後零股與定期定額交易普及，小資族透過積少成多的方式，已一躍成為撐起0050籌碼最龐大的堅實基本盤。
金字塔頂端大戶穩固，長線資金形成下檔防護
雖然小額投資人占絕大多數，但持有「10張以上」的長線投資人也有36.9萬人（佔10.4%），持股「1000張以上」的極端大戶亦有274人，顯示法人與大額資金同樣將其作為核心配置。
超過8成股東持股在5張以下的「金字塔型」籌碼結構，代表0050已高度平民化與普及化，零股族多半採取「只買不賣」或定期扣款的長期投資策略，相較於短線炒作的籌碼更具穩定度。
此外，零股交易的零碎化與持續性，有助於平滑市場大漲大跌時的心理壓力，投資人無需一次拿出大筆資金，透過1股、100股的累積，即可同步參與台股龍頭企業的成長紅利。
0050高達150萬的零股大軍，正標誌著台灣散戶投資心態的重大轉變，透過機制進行長期資產配置，已成為小資族在波動市場中對抗通膨與實現財務目標的關鍵路徑。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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