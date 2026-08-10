打破0050高單價迷思！8成股東持股不到5張 全民指數化投資150萬零股戶

台股高檔震盪之際，國人對市值型ETF的青睞度再創新高。據最新0050持股分布數據顯示，元大台灣50（0050）總持所有人數已高達354.4萬人，相當於全台每幾人就有一人持有，展現極高的國民度與市場代表性。

證券代號：0050



證券名稱：元大台灣50

資料日期：115年08月07日

序 持股/單位數分級 人數 股數/單位數 占集保庫存數比例 (%) 1 1-999 1,500,883 433,321,057 1.92 2 1,000-5,000 1,341,083 3,054,923,617 13.60 3 5,001-10,000 333,547 2,452,249,100 10.91 4 10,001-15,000 134,667 1,667,485,852 7.42 5 15,001-20,000 73,462 1,298,312,346 5.78 6 20,001-30,000 67,968 1,675,222,045 7.45 7 30,001-40,000 32,435 1,134,040,553 5.04 8 40,001-50,000 17,955 810,892,441 3.61 9 50,001-100,000 29,579 2,030,075,002 9.03 10 100,001-200,000 9,547 1,280,724,648 5.70 11 200,001-400,000 2,473 663,436,302 2.95 12 400,001-600,000 441 212,584,255 0.94 13 600,001-800,000 143 98,841,513 0.44 14 800,001-1,000,000 62 56,366,433 0.25 15 1,000,001以上 274 5,589,024,836 24.88 16 合 計 3,544,519 22,457,500,000 100.00

從數據結構來看，當前0050的籌碼型態呈現出三大核心特點：

總持有人數破354萬大關，全民理財意識普及 隨著指數化投資觀念深入人心，0050已成為國人長期累積資產、參與台股成長的首選標的，龐大的股東基底為大盤提供極佳的籌碼支撐力。 零股小資族躍升主力，8成股東持股不到5張 數據顯示，「1張以下」的零股戶數高達150萬人、佔比高達42.3%；而「5張以下」的小股民更占據總人數的80.2%（約284萬人）。打破過往「0050單價過高、小資族買不起」的刻板印象，隨著盤後零股與定期定額交易普及，小資族透過積少成多的方式，已一躍成為撐起0050籌碼最龐大的堅實基本盤。 金字塔頂端大戶穩固，長線資金形成下檔防護 雖然小額投資人占絕大多數，但持有「10張以上」的長線投資人也有36.9萬人（佔10.4%），持股「1000張以上」的極端大戶亦有274人，顯示法人與大額資金同樣將其作為核心配置。

超過8成股東持股在5張以下的「金字塔型」籌碼結構，代表0050已高度平民化與普及化，零股族多半採取「只買不賣」或定期扣款的長期投資策略，相較於短線炒作的籌碼更具穩定度。

此外，零股交易的零碎化與持續性，有助於平滑市場大漲大跌時的心理壓力，投資人無需一次拿出大筆資金，透過1股、100股的累積，即可同步參與台股龍頭企業的成長紅利。

0050高達150萬的零股大軍，正標誌著台灣散戶投資心態的重大轉變，透過機制進行長期資產配置，已成為小資族在波動市場中對抗通膨與實現財務目標的關鍵路徑。

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