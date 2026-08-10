債券ETF免證交稅 擬延十年

財政部近日預告修正《證券交易稅條例》修法，將公司債、金融債券、被動式債券ETF停徵證交稅措施延長十年，至2036年12月31日，並自2027年元旦起，將主動式債券ETF也納入停徵範圍，同樣實施至2036年底。

公司債、金融債券及被動式債券ETF停徵證交稅，將於今年底到期，金管會先前已表態，希望爭取繼續延長十年，財政部日前已預告相關修法。

依照財政部所提證交稅條例修正草案，公司債及金融債券等證交稅停徵期限，將延長至2036年12月31日；同時，被動式債券ETF受益憑證的停徵期限也延長至2036年12月31日，值得注意的是，這次修法也將主動式債券ETF納入停徵範圍。

財政部表示，主動式債券ETF與被動式債券ETF均以債券為主要投資標的，且同樣在次級市場掛牌交易，商品性質相近，因此基於政策公平性及一致性，將主動式債券ETF受益憑證納入停徵證交稅範圍，停徵期間自2027年1月1日起至2036年12月31日止。

修法也刪除現行對債券ETF投資標的的具體限制，改由目的事業主管機關依相關法令及權責管理，以因應商品創新及市場實務發展。

財政部強調，這並非擴大租稅優惠適用範圍，債券ETF仍須維持以債券為主要投資標的，不得投資於股票或其他具股權性質商品；若未來主管機關調整管理規範，使債券ETF得以股票等具股權性質商品為投資標的，即不得適用本項租稅優惠，以避免優惠範圍不當擴張、影響租稅公平。

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