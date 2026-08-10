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四貸同堂引關注 金管會主動管控槓桿ETF信用交易
最近四貸同堂、五貸同堂引發各界關注，金管會認為有必要了解券商風控及客戶信用交易情況，除了打電話外，有些業者也會被邀請到證期局「喝咖啡」。
官員表示，這是動態監理，融資餘額一上升就會提醒，不止融資融券業務，不限用途款項借貸業務也都會一起觀察，該提醒的就會打電話或找來業者提醒，目的是要券商提醒投資人注意槓桿的風險。
知情人士說，主管機關雖沒有提出具體要求，但當主管機關問「融資餘額升高，有沒有好好處理（風控）？最近有什麼新措施？」時，券商就知道該怎麼做了。
近期也有券商乾脆把部分槓桿ETF的信用交易全鎖起來，不給客戶做了。券商說，風險較高的槓桿型ETF，主要是台股加權指數的二倍正向（正2）ETF，下檔風險加倍，如果遇極端空頭市場，有面臨淨值大幅萎縮的極高風險。
知情人士說，槓桿ETF本質類似期貨，如果還做信用交易，等於是「槓上加槓」，槓桿風險非常高。這家針對幾支風險較高的槓桿型ETF，不提供信用交易的券商，應該是在南韓個股槓桿ETF出事後開始警覺，所採取的風控措施。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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