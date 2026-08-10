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白銀投資 躍居Plus版黃金

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

過去白銀常被視為黃金的替代品，但在AI、5G、電動車及太陽能等科技產業快速發展下，白銀已逐漸成為兼具避險與成長潛力的重要資產，因此被稱為「Plus版黃金」。

白銀除了擁有與黃金類似的抗通膨、避險及保值特性外，更具備全球最高的導電與導熱能力，因此廣泛應用於AI伺服器、資料中心、半導體、太陽能電池及電動車等領域。

近年工業需求占比已超過55%，顯示白銀的價值，愈來愈來自科技產業的實際需求，而非單純投資用途。

在供給面，全球大部分白銀來自銅、鉛、鋅等礦產的伴生礦，產量不易快速增加；但AI建設與能源轉型持續推升需求，使白銀市場近年持續出現供不應求的現象。

結構性的需求成長加上供給受限，成為支撐銀價的重要基礎。

白銀價格同時受到金融因素與工業景氣影響。利率下降、美元走弱、通膨升溫及避險需求增加，都有利於白銀上漲；另一方面，全球製造業景氣、AI基礎建設、太陽能與電動車發展，也會直接帶動白銀需求。

當金融面與產業面同步向好時，白銀通常展現比黃金更大的漲幅。

由於白銀兼具貴金屬與工業金屬雙重屬性，其波動性高於黃金，但也因此擁有更強的價格爆發力。

對追求較高報酬的積極型投資人而言，白銀可作為投資組合中的「攻擊型避險資產」。

總體而言，白銀正受惠於AI算力革命與全球能源轉型兩大長期趨勢。在需求持續成長、供給受限的背景下，白銀不再只是黃金的替代品，而是兼具避險、防通膨與科技成長題材的關鍵戰略資產。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

白銀 黃金 避險 太陽能

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