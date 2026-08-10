高股息ETF 科技出風頭

台股盤勢近來波動加劇，也讓資金逐步湧向具有防禦能力的高股息ETF。觀察今年來高股息ETF績效，有七檔打敗同期大盤的52.6%漲幅，績效前三強皆為科技高息ETF（00946），漲幅冠軍狂漲83%。

CMoney統計，今年年初到8月7日，以群益半導體收益（00927）強漲83%最強，不只位居高股息ETF的冠軍，更大勝同期市值型ETF的表現，展現結合半導體產業高成長及息收護體的強大優勢。

今年來，高股息ETF漲幅亞軍為復華台灣科技優息，上漲66.1%，漲幅季軍則是群益科技高息成長漲62.6%，顯示科技高股息ETF不只能提供穩定息收，還能讓投資人享有科技產業的成長紅利。

今年以來漲幅第四到七名的高股息ETF依次為大華優利高填息30上漲58.6%、國泰永續高股息漲57.5%、統一台灣高息動能漲57.2%、兆豐電子高息等權漲54.8%。

其中，大華優利高填息30及國泰永續高股息除了掌握科技動能之外，也沒有忽略金融股的優勢，透過電子及金融股雙引擎來打造ETF的穩健績效。

群益投信台股ETF團隊分析，近期市況起伏不定，導致投資操作難度提高。面對盤勢高檔波動，不少投資人透過高股息ETF來為投組增加抗震力，其中結合科技產業成長前景的高股息ETF除了具低波動特性、可兼顧收益需求，還有AI熱潮所帶來的潛在資本利得可期，因此成為現階段資金配置的最佳選擇。

群益半導體收益經理人謝明志表示，儘管全球科技巨頭大量投入AI基礎建設與算力布局，但相關企業獲利仍優於預期，疑慮有望逐步淡化。大型雲端服務供應商（CSP）業者資本支出持續上修，可望嘉惠台灣AI產業關鍵供應鏈。

大華優利高填息30經理人郭修誠指出，資金動能仍集中在具成長題材與高股息特性的族群。投資人可透過高股息ETF強化資產配置，兼顧成長與收益。AI題材仍是核心，但投資策略需同時考量合理估值與財務品質，可留意低基期轉機股的補漲機會。

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