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高含積量產品 打鎂光燈

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

國安基金第九次護盤成績單出爐，期間共投入122.5億元布局八檔權值股，最終全數獲利，整體報酬率達八成，也凸顯台股歷經市場震盪後，在AI產業成長與企業基本面支撐下展現強勁反彈力道。

隨著全球AI基礎建設投資持續擴張，台灣半導體與科技供應鏈仍居全球關鍵地位，科技股也成為本波台股回升的重要領漲核心。進一步觀察國安基金第九次護盤期間、規模百億元以上台股ETF表現，科技型ETF明顯占據前段班。其中，富邦科技ETF（0052）期間上漲87.4%，居表列ETF之冠。

其次依序為：野村臺灣新科技50上漲85.6%、台新臺灣IC設計上漲83.9%，國泰台灣科技龍頭亦上漲81.4%，均繳出逾八成漲幅。大型市值型ETF方面，元大台灣50及富邦台50同期分別上漲78.9%及77.2%。

富邦科技ETF經理人洪珮甄表示，台灣掌握全球逾九成5奈米以下高階晶片產能，在全球AI產業鏈中具有高度關鍵性。隨著美國大型科技業者持續擴大AI投資，全球AI需求與台灣科技供應鏈連動更加緊密，從先進半導體、AI伺服器到相關零組件需求同步升溫，也帶動台灣出口表現持續優於市場預期。她指出，目前支撐台灣出口與科技產業成長的動能主要來自三大方向。首先，全球AI基礎建設熱潮延續，持續推升先進半導體、伺服器及相關零組件需求。

其次，科技產品進入更迭換代階段，供應鏈備貨需求陸續啟動；第三，部分電子業供應鏈瓶頸及國際原物料價格上揚，也帶動出口價格調升。在多項利多因素挹注下，2026年台灣經濟成長動能仍處於上修階段。若看好AI產業中長期成長趨勢，投資人可關注台積電權重較高的ETF。隨AI投資逐步轉化為企業獲利與實質產業需求，高含積量ETF可望更直接連結全球AI產業長線成長趨勢。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

國安基金 權值股 科技股 ETF

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