美股科技市值型 有看頭

先前受到國際地緣政治動盪、聯準會政策動向不明、科技股遭拋售修正等因素打壓，美股走勢震盪，不過隨雜音逐漸釐清，加上經濟與企業獲利持堅，美股走勢回穩，日前S&P500指數與道瓊工業指數更再度創下歷史新高。

觀察投信發行美國股票ETF近一月表現，統計高成交量、日均量超過5,000張的產品中，五檔繳出正報酬成果，由科技型與市值型產品組成。

群益美國科技巨頭ETF（009824）經理人李晉含表示，受到美伊談判重現曙光，帶動油價與通膨預期回落，加上企業財報優於預期，引導資金重新回流科技成長股。從財報表現來看，美國三大CSP廠財報亮眼，AI支出變現回收，消弭市場擔憂，並且都給出持續成長或是待完成訂單的強勁展望，進而提振市場信心。

整體而言，先前美國科技股經歷估值修正，不過在需求面依舊強勁下，加上大型科技公司透過營收佳績來吹散市場疑慮，料吸引資金回流配置。此外，隨著AI應用多元展開，包括AI決策系統、資安管理等潛力科技股表現也值得留意，因此建議投資人不妨善用美股科技ETF來掌握行情。

群益S&P500ETF經理人謝明志指出，近期公布之美國第2季財報表現亮眼，市場預估第2季企業獲利料延續雙位數增長，加上美股投資題材多元，資金於各類股間健康輪動，且股市經修正後評價吸引力浮現，故對於美股中長期表現仍不看淡。

主動安聯美國科技ETF經理人洪華珍表示，今年來市場持續上調AI產業鏈企業獲利預估，其中半導體及半導體設備產業2026年獲利成長預估已由3月的64%大幅上修至117%，顯示AI投資需求仍持續推升產業成長動能。

科技股回檔後，2026年半導體及半導體設備產業預估本益比已降至19.6倍，位於過去20年區間相對低檔，也低於S&P500指數的21.2倍，評價面壓力已明顯緩解。

觀察近期美股財報季，洪華珍分析，市場焦點仍集中於大型雲端服務供應商（CSP）對AI基礎建設的投資力道。根據相關研究預估，美國主要CSP業者2026年資本支出將達8,340億美元、年增92%，2027年更進一步擴大至1.21兆美元，年增率仍高達45%，反映AI基礎建設需求依舊強勁。

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