台股商品揮出紅不讓 近半年前十強皆漲逾54% 超越大盤

台股今年以來持續受惠AI題材與電子權值股領軍走揚，帶動台股ETF績效同步攀升。

據統計，近半年績效前十強台股ETF報酬率全數突破54%，超越大盤同期的36.5%，吸引市場資金積極進駐，多檔日均量逾千張以上，吸引投資人積極參與。

觀察台股ETF近半年績效前十強（不含槓桿型、反向型ETF），前五大依序為：主動中信台灣卓越漲60.3%、富邦台灣半導體漲59.8%、台新臺灣IC設計漲59.3%、野村臺灣新科技50漲58.2%、兆豐台灣晶圓製造漲58.0%。

第六至第十名分別為：永豐智能車供應鏈漲57.6%、主動統一台股增長漲57.3%、第一金工業30漲55.8%、國泰台灣科技龍頭漲55.3%、中信小資高價30漲54.5%。

中信投信表示，展望第4季至明年，在AI需求持續擴張、雲端服務商資本支出增加、企業獲利維持成長的支撐下，台股中長期多頭趨勢仍未改變。

投資策略上，建議以AI供應鏈、先進製程與封裝、散熱、高速傳輸、電力基礎建設及具獲利成長能見度的個股為布局重心，並採取逢回分批進場、避免過度追價的方式因應市場震盪。

富邦台灣半導體ETF（00892）經理人陳双吉表示，全球AI推論需求仍呈現快速成長。根據AI inference demand index統計，Token Consumption已突破每日300兆。

Google I/O 2026亦指出，每月處理Token數已達3,200兆，反映隨著AI應用場景持續擴張，背後所需的運算資源同步增加，AI產業發展正由模型訓練進一步延伸至大規模推論應用。

台新投信補充，全球AI軍備競賽正式步入全面商用變現、硬體實質出貨的「大豐收黃金期」。從美股全球科技巨頭擴增資本支出、全球AI資料中心爆發性的建置速度，皆對台灣的科技軟硬體生態系產生了巨大的剛性需求。

台灣科技企業在晶圓代工、先進封裝、伺服器代工、散熱模組、高階電源供應器、以及PCB與光通訊等領域，皆掌握了全球不可或缺的核心戰略地位。

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