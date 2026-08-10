主動式ETF高人氣 台股類逾8,600億元、占比高達85%

全球主要股市上周紛紛展開反彈，股市修復力佳讓市場信心恢復不少，ETF市場持續湧入買盤資金。其中以主動式ETF最受青睞，推升主動式ETF總規模正式突破兆元大關。尤以台股主動式ETF規模即已逾8,600億元，占比高達85%，成長迅速。

回顧主動式ETF正式推出至今，僅一年多的時間，累計發行數量就已高達37檔。根據CMoney統計，目前股票型主動式ETF規模約9,888.7億元，債券型主動式ETF規模則相對較小，目前約193.9億元。

在單檔規模方面，台股、海外主動式ETF規模王分別為主動統一台股增長（00981A）、主動統一全球創新。

展望後市，統一投信投研團隊表示，本季財報市場將高度檢視AI資本支出的轉化率與延續性，從台積電財報後反應，可看出市場對單純加碼資本支出的青睞度正顯著下降，市場將更關注資金轉換效率，而相關受惠股將分化。

布局策略上，首選可幫助CSP提高單位資本支出的產出效率的供應鏈，如電源管理、先進封裝等。

主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易分析，針對近期台股的大幅震盪，建議投資人能穿透眼前的紛擾，聚焦於結構性的增長動能。AI算力革命與生產力提升的長線趨勢仍在，AI浪潮帶動新興科技應用持續暢旺，加上半導體先進製程投資延續，台灣出口動能預期將持續受惠於AI應用從雲端向邊緣裝置擴散。

整體看來，台股基本面仍強，長期AI伺服器需求仍具中長期實質企業資本支出趨勢，加上台灣主要半導體電子相關帶來的先進代工、封裝供應鏈需求仍強，建議可持續分批逢低布局。

主動群益科技創新ETF經理人陳朝政指出，台股針對具備產業領導地位與關鍵技術專利的次族群，在股價回檔至關鍵均線支撐位時適時建立部位，以掌握人工智慧時代下的中長期成長契機。

尤其是在光學應用跨入新型通訊架構、智慧自動化供應鏈想像空間擴大，與高頻通訊題材升溫等多重利多題材加持下，台股的投資機會依然廣泛且具備深厚的層次感，維持拉回分批布局的策略將是當前環境下的最佳選擇。

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