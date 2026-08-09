快訊

白海豚登陸浙江！最快今深夜解除海警 未來1周中南部雨勢顯著

「老人味」40歲就可能出現！醫揭身體異味真相 中年臭、狐臭大不同

罕見公開分歧！川普提解除哈瑪斯武裝15點計畫 以色列總理拒絕

聽新聞
0:00 / 0:00

七檔高息 ETF 今年來漲贏大盤 前三強全是科技高息 ETF、冠軍狂漲83%

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
ETF（指數股票型基金）上漲示意圖。圖／AI生成
ETF（指數股票型基金）上漲示意圖。圖／AI生成

台股盤勢近來波動加劇，也讓資金逐步湧向具有防禦能力的高股息ETF。觀察今年來高股息ETF績效，有七檔打敗同期大盤的52.6%漲幅，績效前三強皆為科技高息ETF（00946），漲幅冠軍狂漲83%。

CMoney統計，今年年初到8月7日，以群益半導體收益（00927）強漲83%最強，不只位居高股息ETF的冠軍，更大勝同期市值型ETF的表現，展現結合半導體產業高成長及息收護體的強大優勢。

今年來，高股息ETF漲幅亞軍為復華台灣科技優息（00929），上漲66.1%，漲幅季軍則是群益科技高息成長（00946）漲62.6%，顯示科技高息ETF不只能提供穩定息收，還能讓投資人享有科技產業的成長紅利。

今年來漲幅第四到七名的高股息ETF依次為大華優利高填息30（00918）漲58.6%、國泰永續高股息（00878）漲57.5%、統一台灣高息動能（00939）漲57.2%、兆豐電子高息等權（00943）漲54.8%。

群益投信台股ETF團隊分析，近期市況起伏不定，導致投資操作難度提高。面對盤勢高檔波動，不少投資人透過高股息ETF來為投組增加抗震力，其中結合科技產業成長前景的高股息ETF除了具低波動特性、可兼顧收益需求，還有AI熱潮所帶來的潛在資本利得可期，因此成為現階段資金配置的最佳選擇。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 大盤 冠軍

延伸閱讀

8月除息旺季搶息大戰！多檔ETF年化配息率衝破18％…00961總報酬3.78％逆勢抗跌

大盤月跌7.5％！高股息ETF逆勢正報酬00961、00939、00918抗震力出列

大盤震盪00918逆勢抗跌撐盤！杉本揭00919、00713...3檔抗震ETF「合理價」

震盪市考驗高股息！8月ETF多數負報酬、00961逆勢居冠

相關新聞

七檔高息 ETF 今年來漲贏大盤 前三強全是科技高息 ETF、冠軍狂漲83%

台股盤勢近來波動加劇，也讓資金逐步湧向具有防禦能力的高股息ETF。觀察今年來高股息ETF績效，有七檔打敗同期大盤的52.6%漲幅，績效前三強皆為科技高息ETF（00946），漲幅冠軍狂漲83%。

上周三大法人狂買主動式 第一名 ETF 達39.7萬張 這檔新掛牌擠進第三

上周台股上漲2.5%，收復月線關卡。觀察三大法人ETF買盤，可以發現除了正2，主動式ETF變成進貨主力，防禦型的高股息ETF也有三檔。上周三大法人買超最多的ETF主動統一升級50（00403A），高達39.7萬張，其次是主動統一台股增長（00981A）有22.0萬張，第三名是8月3日新掛牌的主動永豐科技趨勢（00410A），也有14.6萬張。

績效大洗牌 台股基金領跑 主動式 ETF 落後

2026年歷經7月劇烈震盪，台股投資工具今年以來績效版圖也重新洗牌。最新統計顯示，台股基金及被動式ETF平均報酬仍優於大盤，但過去表現亮眼的主動式ETF，平均績效反而落後台灣加權指數。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。