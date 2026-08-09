七檔高息 ETF 今年來漲贏大盤 前三強全是科技高息 ETF、冠軍狂漲83%

台股盤勢近來波動加劇，也讓資金逐步湧向具有防禦能力的高股息ETF。觀察今年來高股息ETF績效，有七檔打敗同期大盤的52.6%漲幅，績效前三強皆為科技高息ETF（00946），漲幅冠軍狂漲83%。

CMoney統計，今年年初到8月7日，以群益半導體收益（00927）強漲83%最強，不只位居高股息ETF的冠軍，更大勝同期市值型ETF的表現，展現結合半導體產業高成長及息收護體的強大優勢。

今年來，高股息ETF漲幅亞軍為復華台灣科技優息（00929），上漲66.1%，漲幅季軍則是群益科技高息成長（00946）漲62.6%，顯示科技高息ETF不只能提供穩定息收，還能讓投資人享有科技產業的成長紅利。

今年來漲幅第四到七名的高股息ETF依次為大華優利高填息30（00918）漲58.6%、國泰永續高股息（00878）漲57.5%、統一台灣高息動能（00939）漲57.2%、兆豐電子高息等權（00943）漲54.8%。

群益投信台股ETF團隊分析，近期市況起伏不定，導致投資操作難度提高。面對盤勢高檔波動，不少投資人透過高股息ETF來為投組增加抗震力，其中結合科技產業成長前景的高股息ETF除了具低波動特性、可兼顧收益需求，還有AI熱潮所帶來的潛在資本利得可期，因此成為現階段資金配置的最佳選擇。

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