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上周三大法人狂買主動式 第一名 ETF 達39.7萬張 這檔新掛牌擠進第三

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

上周台股上漲2.5%，收復月線關卡。觀察三大法人ETF買盤，可以發現除了正2，主動式ETF變成進貨主力，防禦型的高股息ETF也有三檔。上周三大法人買超最多的ETF主動統一升級50（00403A），高達39.7萬張，其次是主動統一台股增長（00981A）有22.0萬張，第三名是8月3日新掛牌的主動永豐科技趨勢（00410A），也有14.6萬張。

上周三大法人買超第四至第十名ETF為主動凱基台灣、群益臺灣加權正2、主動復華未來50、元大台灣50正2、元大高股息、主動野村臺灣高息，以及元大台灣價值高息。前六名的買超張數都逾10萬張，買超前十名就有六檔主動式ETF，也有三檔高股息ETF。

主動永豐科技趨勢ETF經理團隊認為，AI產業紅利正在擴散到整條科技供應鏈。從上游GPU、ASIC及先進製程，到中游電源、散熱與CPO光通訊，再到下游低軌衛星、機器人及智慧車等新興應用，皆可望受惠於AI升級浪潮。

主動永豐科技趨勢ETF經理團隊表示，短期市場仍可能受到國際政經情勢及關稅政策影響而出現震盪，但若從AI產業長期發展之角度觀察，市場拉回反而可望提供投資人布局科技成長趨勢的機會。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

三大法人 ETF 主動式

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