中信日本商社逆勢走揚 展現抗跌韌性

台股7日走勢震盪，早盤在台積電ADR上揚及台指期夜盤走強帶動下，一度大漲逾400點、突破44,800點，不過隨著電子權值股漲幅收斂及獲利了結賣壓出籠，指數隨後翻黑，高低點震盪超過800點。資金避險需求升溫之際，具備穩定現金流與資產價值題材的類股受到青睞，其中，中信日本商社（00955）終場逆勢走揚逾1.2%。

全球金融市場近期受到匯率、利率與地緣政治，以及科技股估值修正等多重因素干擾，資產價格波動明顯放大。在市場方向快速轉換之際，相較追逐短線熱門題材，具備穩定現金流、扎實獲利能力與合理評價的企業，逐漸成為資金尋求防禦的重要選擇。自6月下半月以來相對大盤展現抗跌韌性，也讓「股神」巴菲特長年布局日本五大商社的價值投資策略再受市場關注。

匯率方面，為抑制日圓持續貶值，美日7月底罕見聯手進場干預，美元兌日圓一度由163附近回落至155左右，帶動日圓短線急升。日圓升值雖有助降低日本進口成本，卻也可能對海外營收占比較高的出口與跨國企業形成匯兌壓力，使市場一度擔憂日本企業後續獲利表現。

對此，中信日本商社經理人辛忠駿表示，這次匯市干預主要仍屬短期穩定措施，日圓中長期走勢最終仍取決於日本央行貨幣政策，包括後續升息步調、資產負債表調整，以及薪資與通膨能否形成正向循環。若日本與美國之間的利差未明顯收斂，單靠行政干預未必足以扭轉日圓長期趨勢，匯率雙向震盪可能成為常態。

不過，日本五大商社並非單純依賴日圓貶值推升獲利。辛忠駿指出，五大商社對全年度美元兌日圓的匯率假設多落在150元附近，即使日圓自極端低點反彈，目前匯率水準仍未明顯偏離企業財測基礎。此外，銅、煉焦煤等原物料價格維持相對高檔，也有助支撐商社資源事業收益，緩解匯率變動帶來的逆風。

近期公布的五大商社4至6月財報整體符合市場預期，顯示其獲利來源已由傳統資源買賣，逐步擴展至能源、食品、零售、基礎建設及海外事業投資。多角化經營模式不僅有助分散單一產業風險，穩定的自由現金流也提供企業執行庫藏股、提高股利及持續投資的空間，這也是巴菲特長年布局日本商社的重要考量。

辛忠駿分析，相較高度依賴市場題材與本益比擴張的成長股，日本商社的投資價值更多來自企業獲利、現金流與資產價值。當市場風險偏好降溫、電子權值股波動加劇時，低估值與多角化經營特性較有機會發揮抵禦波動的效果，00955今日逆勢走揚，即反映資金重新關注五大商社的資產品質與股東回饋能力。

展望後市，辛忠駿認為，日圓走勢、日本央行政策及國際原物料價格，仍是影響日本商社表現的重要變數。若五大商社財報持續展現獲利韌性，並維持股利與庫藏股等股東回饋政策，日本商社ETF有望成為市場劇烈波動期間，兼顧防禦與中長期成長潛力的適合配置。

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