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這2檔台股ETF規模增1倍 正二最受青睞

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
台股7月表現令人心驚動魄，但整體台股ETF規模續創新高，規模增長前十名，正二、市值、主動式三分霸榜。聯合報系資料照
台股7月表現令人心驚動魄，但整體台股ETF規模續創新高，規模增長前十名，正二、市值、主動式三分霸榜。聯合報系資料照

台股7月重摔，但投資人對台股ETF熱度不減，整體規模呈現逆勢成長，統計至8月6日94檔台股ETF總規模來到7.5兆元，創下歷史新高，顯示出投資人不畏震盪、越跌越買。

觀察各檔台股ETF表現，今年以來有20檔規模同步創高，年增前十名中以正二、市值、主動式三分霸榜。統計今年規模成長情形，群益台灣加權正2（00685L）、元大台灣50正2（00631L）兩檔增幅均達105％，野村台灣新科技50（00935）增幅91％，居第三。

市場法人表示，雖然台股近期劇烈震盪，但台股基本面不差，因此許多投資人趁大幅回檔買入正二，其中00685L因分割後價格最便宜、流動性變好，加上管理費最低僅0.3%，因此深受小資族喜愛；不過，提醒投資人，投資正二一定要做好風險控管。法人對大盤看法中性偏多，建議可以在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會。

群益ETF經理人洪祥益表示，台股中長期表現仍看佳，隨著評價面走高，股市波動難免，即便短線出現估值修正與籌碼過熱的警戒，並不代表人工智慧的長線基本面出現轉弱，在科技產業成長趨勢未變以及內需穩健下，台股具基本面支撐，後市不看淡，對於具有資本成長需求的投資人，除了運用市值型、主動式外，也可選擇投資正2ETF。

今年來規模增加前十檔台股ETF。資料來源／CMONEY
今年來規模增加前十檔台股ETF。資料來源／CMONEY

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 ETF 規模

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