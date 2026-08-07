亞洲獨霸市占近9成！009828強勢攻占電子工業之母 一次打包台日韓最頂級PCB供應鏈

大跌過後誰才是真正的反彈領頭羊？

這陣子盤勢上上下下，大家的內心是不是也在坐海盜船呢？心慌的時候，請記得小姐姐常說：「大跌，往往是檢驗個股體質最好的試金石！」

大家有沒有注意到？這波大跌後，反彈最迅速、最猛烈的，正是我們的「載板族群」！為什麼它能彈得這麼快？因為在股市的世界裡，當恐慌退去，根據慣性，資金會第一時間衝向基本面最好、需求最扎實的那群優等生。

提到載板與PCB，小姐姐要給大家分享這檔即將登場的-精準卡位題材的「神級新星」中信台日韓PCB（009828）。

小姐姐先幫大家科普一下PCB印刷電路板，這個產業被譽為「電子工業之母」，所有AI晶片、高階伺服器如果沒有它，根本連運作都運作不了。更厲害的是，這是一個連美國都「分不到一杯羹」、徹底由亞洲獨霸的頂尖市場。

光是台灣、日本跟南韓三地，在全球高階載板的市占率就高達將近九成，幾乎把全球的供應鏈給死死鎖定。

重點是009828不只把我們台灣最頂的PCB供應鏈買好買滿，更橫跨日本與韓國，直接組成了#PCB界的全明星國家隊！強強聯手，把最精華的產業紅利一次打包，

小姐姐再跟大家透露一個關鍵亮點：目前高階載板的產能利用率已經「接近滿載」，整體供給依然相當吃緊！而全球AI基礎建設的需求，短期內完全沒有看到降溫的跡象。

當AI晶片需求持續爆發，從最上游的材料、中游的高階載板，到下游的PCB製造，整條供應鏈都會跟著一起起飛，直擊AI升級浪潮的核心。

這檔極具潛力的009828即將展開募集囉！想要第一時間卡位、參與PCB全明星隊成長紅利的投資朋友們，近期一定要密切留意自己常用的券商公告，或是趕緊私訊你的營業員詢問預購細節，才不會錯過最關鍵的布局時機喔！

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