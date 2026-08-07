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00981A領軍主動式ETF破兆！規模暴增極受矚目 網：每天要亮牌這樣已很強了

聯合新聞網／ 綜合報導
在主動統一台股增長（00981A）等熱門商品帶動下，全台主動式ETF規模正式突破兆元大關，其憑藉經理人靈活選股與持股公開透明的優勢，獲得市場與網友的高度肯定。記者潘俊宏／攝影
在主動統一台股增長（00981A）等熱門商品帶動下，全台主動式ETF規模正式突破兆元大關，其憑藉經理人靈活選股與持股公開透明的優勢，獲得市場與網友的高度肯定。記者潘俊宏／攝影

台灣主動式ETF市場持續升溫，在主動統一台股增長（00981A）等熱門商品帶動下，台股主動式ETF總規模來到8,687億元，加上海外股票型與債券型商品後，全台主動式ETF規模正式突破1兆元，成為近一年ETF市場的重要焦點。

近期台股類股輪動加快、個股表現分化，也讓主動選股受到更多關注，分析師王春盛指出，主動式ETF可透過經理人調整持股、動態汰弱留強，但也提醒投資人不要看到熱門就追高，仍應檢視基金規模、選股能力、持股集中度、換股策略及內扣費用率。

以00981A來看，高人氣也讓操作受到更多檢視，近期PTT討論除了績效，也聚焦國巨等持股與規模變大後的操作彈性，有網友認為：「資金大了轉身就更難，5年後再看看年化報酬率」，也有人肯定：「每天要亮牌 這樣已經很強了」。

對於主動式ETF的表現，部分網友認為不適合只看幾天漲跌，有人直言：「不是，我是覺得沒有每天贏的」，也有人表示：「主動式你至少是看到季會比較準」，顯示市場除了關注短期波動，也開始討論更長時間的績效表現。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00981A主動統一台股增長 ETF 規模

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