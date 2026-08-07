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50萬不花在蜜月...30年後滾出2千萬！過來人自曝「完全不後悔」：有些體驗老了做不到

聯合新聞網／ 老派存股
以義大利蜜月花費53萬為例，對比30年複利可能成長到2300萬，但作者認為年輕時的旅行體驗無法被未來財富取代。圖／AI生成
以義大利蜜月花費53萬為例，對比30年複利可能成長到2300萬，但作者認為年輕時的旅行體驗無法被未來財富取代。圖／AI生成

上個月，去義大利度蜜月20天，整趟自由行下來兩個人總共花了53萬。

很多人聽到這個數字，第一反應都是嚇到，畢竟這不是一筆小錢！50萬，真的不算少。而且若把這50萬拿去投資，以0050平均年化報酬13.65%來算，50萬經過30年，會滾成2300萬。

也就是說，如果你年輕時花掉50萬去旅行，30年後退休時，你可能會少掉將近2000萬的資產！如果是你，會怎麼選擇呢？

我的答案是：非常值得！如果重來一次，我還是會做一樣的選擇！

因為這趟旅行讓我開始思考一件事，很多人都在等有錢了再旅行，卻很少有人思考：等到足夠富有的那一天，自己還走得動嗎？

30年後，我的資產或許多了2000萬，但那時候的我，可能已經咬不動佛羅倫斯的丁骨牛排、也咬不了羅馬道地麵心偏硬的義大利麵、爬不上聖母百花大教堂的頂樓、走不完威尼斯一座又一座的橋，連天空之城入口那段斜坡都不一定有力氣走完...

在科莫湖租船自駕，那種自由、沒有目的地的感覺，年輕的時候是享受，但老了之後也許更想做的不是開船，而是坐在湖邊看景。

投資教會我延遲享樂，但旅行教會我另一件事，人生不是把所有快樂都留到退休後，而是在人生不同的階段，享受那個時期才有的體驗。

30幾歲的旅行、和60幾歲的旅行，去的或許是同一個地方，但感受卻完全不同，儘管清楚知道從50萬變成2000萬的威力有多大，但更明白有些體驗真的要在當下、趁還有能力的時候去做。

錯過了，就真的回不去了。

當然我並非鼓吹年輕就應該把錢全部花掉拿去旅遊，相反的，我鼓勵所有人做一件事：每個月的收入得拿出部分來投資，並且投入金額越多越好、時間越早越好。

讓時間幫你複利，讓錢自己慢慢長大，讓未來的你多一筆資產。

你不用一直工作、不用一直盯盤，就算在旅行、在休息、在睡覺，它也還在幫你長大，甚至有一天會成長到，幫你付清整趟旅行的費用。

人生只有一次，一邊累積資產、一邊累積回憶，才是最好的平衡。不要等到有錢了，才開始去旅行；也不要等到沒了體力，才開始後悔還有好多沒去過的地方；更不要等到臨終前，才發現帳戶裡的數字還在、想去的那些地方也還在，只是想出發的自己，已經不在了...

◎本文獲 老派存股 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

蜜月 0050元大台灣50

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