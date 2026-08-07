00980A狂飆近100%還給12%高息！網比較00878動心 內行曝心法：兩者兼具價差跟配息

台灣首批主動式ETF自去（2025）年5月掛牌以來，歷經一年多蓬勃發展，規模突破新台幣兆元大關。看準台灣人愛領息，主動式ETF配息金額亦屢創新高，以首檔主動野村臺灣優選（00980A）為例，本次配發0.638元、年化配息率約12%，雙雙創下新高，就有在論壇中好奇詢問「主動式是不是可取代高股息了？」引發廣大迴響，其他網友紛紛回應「已早換980A，爽等領錢」、「今年00878表現其實也不差，是00980A太會漲還會配」。

一名男子在論壇Dcard中以「主動式是不是可取代高股息了？」為題，表示00980A此次配發0.638元，前幾次配息情況是從「0.328→0.368→0.48→本次0.638」，配息有持續增加的趨勢，年化配息率大概12%。

此外，他比較手上配息率雷同的00878過去一年績效，00980A上漲94.99%，00878則上漲54.61%，讓他不禁好奇，「以前覺得想領配息就是買高股息，主動式較偏賺價差，但如果主動式配息也差不多，績效又不錯，感覺可慢慢取代高股息？」看到00980A這次公告，預計小額投資看看未來發展，同時也詢問「大家還是放高股息為主嗎？還是有人把一部分資金放到主動式了？」

文章曝光後，網友紛紛回應「可以，笑你不敢歐印」、「今年高股息差50%情況其實算好了，前幾年根本沒在動，放主動還有機會賭一下，去年00980A表現還贏大盤」、「已早換980A，爽等領錢」；不過也有網友認為「00878是有經過長時間驗證績效的，主動型是可能會主動幫你賠錢自己選囉」、「主動式高息型可以取代高股息型的，追求高息又可以兼俱價差，兩者兼俱的好選擇，不過缺點是還沒經過長時間的考驗」、「自組月月配，但比例居多還是高股息，0056+00919+00980A這樣配置感覺剛好，換後有賺比較多」。

00980A目前受益人數超過7萬人，近日已公布最新一次預估配息金額為0.638元，若以評價日淨值計算，當季配息率為3%，年化配息率達12%，本次除息日為8月18日，有意參與配息的投資人，最晚須於8月17日買進，股息將於9月11日入帳。

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