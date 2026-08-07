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遵守紀律「設5％停損」卻狂賣飛！網給建議：不如買0050刪除APP

聯合新聞網／ 綜合報導
網友因固定設5%停損卻頻頻碰上賣出後隔天大反彈而陷入糾結，引來熱議指出停損應結合買進理由與進場位置，而非僅看單一百分比。中央社
網友因固定設5%停損卻頻頻碰上賣出後隔天大反彈而陷入糾結，引來熱議指出停損應結合買進理由與進場位置，而非僅看單一百分比。中央社

股票才剛停損，隔天馬上反彈，恐怕是不少投資人最難受的劇情。一名網友分享，自己看好個股進場後都會固定設定5%停損，近期卻接連碰上股價觸及停損點、照紀律賣出後，隔天馬上反彈甚至漲回停損價之上的情況，讓他開始懷疑：「是不是應該多等一天再出場，至少可以少賠一點？」

但原PO也相當糾結，若每次都抱著明天可能反彈的想法延後賣出，又好像變成凹單，直接違背原先設定的交易紀律，因此上網詢問其他投資人的實戰經驗，究竟該堅持5%停損，還是應該調整自己的策略？

文章曝光後，5%停損直接成為討論焦點。不少網友認為以個股波動來看，5%很容易就被洗出場，留言直呼「5%也太小」、「5%隨便震一下就出去了 常常遇到反彈不是很正常嗎...」、「5%停損太少了吧 尤其是現在大盤波動又大...」，也有人認為與其承受個股震盪，不如改買ETF，「買0050 刪app」、「買指數 不用停損」。

另一派則認為問題不一定出在5%本身，而是必須回頭檢視整套交易策略。有網友表示「有符合策略那就沒差 尋找下一個機會」、「我覺得紀律不是讓你大賺錢，是讓你減少虧錢的可能性」，還有人建議「你自己可以統計你設5%停損長期下來是賺還是陪」、「是賺錢的那就繼續 如果是虧損的那表示策略錯誤」。

也有網友點出停損不能只看單一百分比，而是要回到當初買進的理由與進場位置，「停損應該是看你當初進場的原因消失了沒」、「能不能設5%，跟你買的位置以及買的理由有關」。更有人直接總結「沒有對錯，只有紀律」，認為停損後反彈本就是交易常態，真正該檢視的是長期執行同一套策略後到底有沒有賺錢。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 ETF 停損

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