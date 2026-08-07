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國泰 ETF 00881規模逾1,278億元 大幅成長77%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
ETF上漲示意圖。圖／AI生成
ETF上漲示意圖。圖／AI生成

台股指數近期重返44,000點以上，站上季線。國泰台灣科技龍頭ETF（00881）規模也突破新台幣1,278億元，2026年以來規模成長率逾77%。國泰投信指出，市場焦點逐漸回歸AI產業的長期成長動能，也帶動台股科技類股繳出亮眼表現，加上全球雲端服務商與科技大廠持續擴大AI基礎建設投資，推估AI資本支出維持高檔，顯示產業成長趨勢依舊穩健，投資人可透過近期宣布收益分配期前公告的國泰台灣科技龍頭（00881），有機會搭上科技龍頭股的長線商機。

國泰投信表示，雖然市場受利率預期、地緣政治及資金流向影響而波動，但AI已由概念題材邁向實際應用與獲利驗證階段。全球科技龍頭持續擴建資料中心、採購高階伺服器並提升運算能力，帶動晶片、先進封裝、高速傳輸、電源管理及散熱等供應鏈需求同步成長，AI長期投資趨勢並未改變，市場資金聚焦科技龍頭股。

00881經理人蘇鼎宇表示，現階段市場觀察重點從AI題材熱度，轉向科技企業是否持續擴大資本支出。從國際科技產業發展可見，各大雲端服務業者仍積極建置算力基礎設施，反映企業對AI需求深具信心，也讓投資機會由晶片設計、晶圓代工，進一步延伸至伺服器、PCB、高速傳輸、電源管理及電子零組件等完整供應鏈，而台灣憑藉完整製造能力與技術優勢，可望持續扮演全球AI供應鏈關鍵角色。

根據MorningStar統計，截止至7月底，00881各主要績效區間皆位居同類型基金前段，基金的一年、三年及五年報酬率分別達111.47%、225.31%及295.16%，反映基金布局台灣科技供應鏈，在不同市場環境下，有望掌握成長機會。蘇鼎宇指出，AI產業成長仰賴完整供應鏈協作，從晶圓代工、IC設計到伺服器、交換器、網通設備及關鍵零組件皆可望受惠，且00881成分股深度參與台灣硬體供應鏈。隨著AI模型持續升級、企業導入AI應用加速，未來市場競爭將延伸至資料中心、網路傳輸及系統架構等領域，具備技術門檻與研發實力的科技龍頭企業仍具長期成長潛力。

面對市場波動，蘇鼎宇建議，投資人應避免追高殺低，以中長期角度，以定期定額方式分批布局AI產業。相較集中投資單一個股，透過ETF可一次掌握多家科技龍頭，兼顧分散風險與產業成長契機。國泰台灣科技龍頭（00881）涵蓋半導體、伺服器、網通及電子零組件等AI供應鏈關鍵領域，共有30檔科技龍頭股，可望受惠全球AI資本支出持續擴張，以及台灣科技產業升級帶來的長期成長機會。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

國泰 ETF 規模

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