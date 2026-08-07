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台新00989B 二次配息金額衝高 年化配息率逾10%

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台新美國非投等ETF（00989B）將迎來第二次配息，根據台新投信官網最新公布，00989B每單位預估配發0.088元，比首次配息金額0.082員更高，以8月6日收盤價10.26元計算，年化配息率達10.29%，與其他同類型債券ETF相比表現搶眼。該檔ETF預計8月17日除息，8月14日為最後買進日，有參與此次除息的投資人，將在9月4日領息。

台新美國非投等ETF（00989B）研究團隊表示，美伊展開新一輪軍事衝突，中東戰火再起刺激油價走高，美國長天期公債利率突破年內新高，拖累台股下跌。擁高息特性的固定收益型ETF由於配息金額吸睛，有望吸引股市避險資金轉進。其中，非投等債ETF憑藉其「較短的存續期間」與「較高的票息收益」兩大核心防禦優勢，受利率波動影響有限，價格表現相對穩健。建議想追求存債領息的投資人，可以鎖定此類兼顧成長與防禦的穩定收息組合。

台新美國非投等債ETF（00989B）經理人簡大為表示，台新00989B為一檔純美國、美元計價、且聚焦BB與B評級的非投等債ETF，嚴格排除CCC級高風險債券，加上成分債多元且分散，上市來即受市場矚目，該檔ETF主要追蹤ICE TPEx 1-5年BB-B級美國優息非投資等級債券指數。00989B受惠於存續期間較短，明顯低於傳統公債及投等債，受市場利率波動小，加上在非投資等級債券中，00989B主要鎖定BB級與B級企業債，屬於規模較大、營運相對穩健的產業龍頭企業，違約率低。

簡大為指出，為強化ETF防禦力，00989B追蹤指數將單一產業的比重嚴格控制在10%以下，避免因單一產業景氣反轉而影響整體資產，布局非投資等級債券市場，ETF能有效分散單一企業的個別信用風險，同時還能藉由一籃子債券的配置，同步提升整體投資組合的收益潛力。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

配息 台新 債券ETF

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