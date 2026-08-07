00988A與00403A皆好標的為何買了還賠錢？詹璇依拆解4大財務心理陷阱

許多投資人即便認真做功課、買進市場熱門的ETF或主動式基金，帳面卻依然面臨虧損或少賺的焦慮。

財經主持人詹璇依指出，這些標的本身都是非常優秀的資產，投資人並非選錯商品，而是大腦決策常不自覺掉入財務心理學的致命陷阱，若買在不對的溢價位置，再好的標的也容易陷入虧損。

詹璇依首先點出第一陷阱為...

羊群效應（FOMO）

許多人因媒體、社群討論熱烈便盲目跟風上車，例如主動統一升級50（00403A）掛牌首日大幅溢價，以及主動統一全球創新（00988A）在5月底曾出現高達7%的溢價。

她強調，00403A與00988A都是非常有潛力且優秀的好標的，但「再好的東西擺在不對的價格，都可能變成錯誤的投資」。

熱門商品若未留意市價與淨值差異，追高買在溢價區，買下的恐非資產而是焦慮。

第二：定錨效應與10元迷思

投資人常下意識偏好發行價10元的標的，認為「10元就是便宜」，同時卻對已上漲、淨值較高的績效驗證基金（如安聯台灣科技基金）心生抗拒。

詹璇依強調，10元發行價的商品若在大盤高位階發行，其成分股位階同樣在高點，淨值高低是操盤人與成分股累積的結果，「淨值沒有天花板，真正有天花板的是投資人的想像力」，商品好壞與淨值絕對數字無關，切勿因價格迷思錯失優質標的。

第三：確認偏誤

投資人在買進特定標的（如AI概念股或記憶體個股）後，大腦會自動過濾訊息，只閱讀看多新聞，卻選擇性忽略影響產業基本面的關鍵指標（如記憶體報價走勢）。

資訊過於單一將導致決策失真，市場最大的風險往往來自於「只看自己想看的資訊」。

第四：處置效應

大腦天然喜歡落袋為安且害怕面對虧損，導致投資人常在獲利5%至10%時急於賣出，面對虧損卻死抱不放、盲目攤平，最後演變成「賺錢的資產抱不久，虧錢的資產抱最久」的惡性循環。

詹璇依強調，投資最大的敵人不是市場下跌，而是無法克服人性與忽視溢價風險。

若要擺脫上述陷阱，可透過三招應對：

第一，實施「定期定額」，利用自動化機制克服擇時的人性貪婪與恐懼 第二，「將風險置於獲利之前」，持續關注四大雲端服務供應商（CSP）的資本支出是否下調，以及美債殖利率變化 第三，建立「動態資產平衡與紀律」，維持嚴格的資金配置邏輯，才能在市場中長期穩健存活

◎本文獲 詹璇依 基金小姐姐 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。