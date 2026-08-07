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5,600億！台股ETF申購創高 前七月大買1.5兆元同寫新紀錄

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
台股7月高低震盪逾8,000點，甚至一度跌破4萬點大關，吸引台灣投資人大舉進場。聯合報系資料照
台股7月高低震盪逾8,000點，甚至一度跌破4萬點大關，吸引台灣投資人大舉進場。聯合報系資料照

台股7月高低震盪逾8,000點，甚至一度跌破4萬點大關，吸引台灣投資人大舉進場，螞蟻雄兵推升台股ETF單月淨申購金額首次超過5,600億元，改寫歷史新高紀錄。

投資人對台股ETF極度熱愛，截至7月，已連續第五個月單月淨申購金額達千億元之上，7月5,612億元更超越今年3月的3,576億和6月的3,134億元高峰；累計前七月，台灣股民加碼台股ETF金額已超過1.5兆元，同創歷史新紀錄。

7月台股ETF淨申購金額前十大
7月台股ETF淨申購金額前十大

進一步檢視7月個別台股ETF淨申贖情況，多達57.4%的ETF持續迎接資金流入，呈現淨申購。其中，淨申購金額前十大ETF都在百億元之上，最具指標意義的元大台灣50（0050）更是衝上1,766億元，也改寫歷史新高紀錄。

元大台灣50今年已三度單月吸金逾千億，當中包含3月時市場大幅震盪，投資人視為布局契機，單月淨申購達1,516億元；6月高檔整理之際，再度吸金1,685億元。7月面對台股大幅修正，投資人展現愈跌愈買強悍韌性；前七月淨申購金額達6,306億元，顯見內資無畏外資調節持股，看好市場長期成長與反彈契機，把握低檔分批布局機會。

至於7月淨申購第二至十強依序為元大台灣50正2的477億元、主動統一台股增長471億元、群益臺灣加權正2的424億元、元大高股息376億元、主動復華未來50的373億元、凱基台灣TOP 50的261億元、主動統一升級50的237億元、群益半導體收益214億元、永豐台灣ESG的109億元。

另一方面，資金7月抽離標的以高股息ETF、反向ETF為主，包含主動野村臺灣高息、富邦特選高股息30、元大台灣價值高息、元大台灣高息低波、大華優利高填息30，7月都呈現淨贖回，且金額超過10億元；最大一檔反向ETF的元大台灣50反1也有部分避險資金獲利了結。

國泰投信表示，雖然市場受利率預期、地緣政治及資金流向影響波動，但AI已由概念題材邁向實際應用與獲利驗證階段。全球科技龍頭持續擴建資料中心、採購高階伺服器並提升運算能力，帶動晶片、先進封裝、高速傳輸、電源管理及散熱等供應鏈需求同步成長，AI長期投資趨勢並未改變，持續吸引資金湧入台股ETF。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 申購 ETF

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