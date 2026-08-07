多檔ETF商品 周漲逾一成

近期台股受國際政經情勢及市場獲利了結賣壓影響震盪加劇，不過，隨市場情緒逐步回穩，資金重返具成長題材及基本面支撐之標的，主動式台股ETF展現靈活選股優勢，近期績效表現明顯領先。根據CMoney統計，截至昨（6）日，多檔主動式台股ETF近一周漲幅逾一成。

其中，主動群益台灣強棒、主動復華未來50兩檔周漲22.4%，表現最亮眼，隨後的主動統一台股增長、主動野村臺灣優選均周漲21.3%。

若從近三個月表現觀察，主動式台股ETF整體維持穩健表現，其中主動摩根台灣鑫收（00401A）、主動野村臺灣高息及主動群益台灣強棒等ETF季報酬率均超過5%；主動安聯台灣高息亦以4.8%位居前段班，展現兼顧收益與成長布局的投資成效。

主動安聯台灣高息ETF經理人廖本隆表示，下半年台股仍具中長期成長機會，但市場環境已逐漸改變。過去主要由AI題材及高殖利率概念帶動的資金行情，未來將更重視企業獲利能力、現金流品質及股利政策的可持續性。

今年來台股投資主軸仍圍繞AI產業鏈發展，從資料中心建設、高效能運算（HPC）到ASIC客製化晶片等領域，持續帶動企業獲利成長。

然而，隨市場評價水準提升，投資機會已不再侷限於少數大型權值股，產業輪動與個股分化趨勢日益明顯，也使得投資難度同步提高。

廖本隆指出，隨除權息旺季進入後半段，現金股利回流仍有助支撐市場資金面，但投資人關注焦點已不再僅是殖利率高低，而是企業是否具備穩健獲利與持續發放股利的能力。

目前AI、半導體、高效能運算（HPC）仍是台股中長期最重要的成長主軸，但市場開始重新檢視AI投資效益、企業獲利落地進度以及評價合理性。

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