三類台股ETF 狂吸資金

台股7月雖歷經大幅修正，投資人布局ETF熱情卻未降溫。事實上，94檔台股ETF總規模衝上7.51兆元，續創歷史新高，其中槓桿正二、市值型及主動式ETF最受資金青睞，不僅規模快速擴張，今年來績效也居市場前段班，表現亮眼。

儘管台股7月歷經大幅修正，台股ETF投資熱度仍不減，整體規模逆勢攀升。統計至8月6日，94檔台股ETF總規模達7兆5,121.97億元，續創歷史新高，代表投資人不畏市場震盪，持續逢低布局。此外，進一步觀察規模創新高且今年來規模成長的台股ETF，共有20檔規模同步改寫新高；其中，規模增幅前十名以槓桿正二、市值型及主動式ETF表現最為突出，三大類型幾乎包辦榜單。

以今年績效來看，群益臺灣加權正2、元大台灣50正2兩檔都有100%以上的漲幅表現最佳；野村臺灣新科技50、主動統一台股增長、元大台灣50、元大高股息等，績效則逾50%，表現亮眼。

群益臺灣加權正2（00685L）ETF經理人洪祥益表示，台股中長期表現仍看佳，隨著評價面走高，股市波動難免，即便短線出現估值修正與籌碼過熱的警戒，並不代表人工智慧的長線基本面出現轉弱，在科技產業成長趨勢未變以及內需穩健下，台股具基本面支撐，後市不看淡，對積極型的投資人，除了運用市值型、主動式外，也可選擇投資正2型ETF伺機操作。

野村投信表示，近期科技股經歷修正後，市場資金已有回流AI供應鏈相關族群的跡象，半導體、軟體及雲端基礎建設等領域皆受到市場關注。隨著企業財報表現普遍優於預期、通膨壓力有所緩和，加上全球科技投資趨勢持續發展，AI相關產業後續表現仍可持續觀察。

針對台股震盪期間，富邦投信建議，對難以精準預測市場低點的投資人而言，與其一次重押，不如採取分批布局、定時定額及逢低加碼策略，透過拉長投資期間與分散進場時點，降低短線波動影響，逐步累積台灣科技核心資產。

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