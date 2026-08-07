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黃金&白銀ETF交易配置實戰／黃金ETF 投資第三支柱

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

在市場波動加劇、傳統投資邏輯面臨挑戰的今日，投資人正經歷從單一資產投資、股債配置，到多資產組合的重大轉變，從股債配置到黃金第三支柱的多資產投資時代正式來臨，黃金將成為未來資產配置不可或缺的重要角色。

過去許多投資人習慣以單一資產作為主要持股，例如市值型ETF高股息ETF或熱門主題型ETF，希望透過集中投資追求較高報酬。然而，歷史經驗顯示，任何單一資產都難以同時兼顧成長與防禦功能，當市場遭遇系統性風險時，投資組合往往承受劇烈波動，因此「不要把所有雞蛋放在同一個籃子裡」仍是投資世界最重要的核心原則。

為降低風險，股債配置長期被視為投資人的黃金組合。股票負責創造資本增值，債券則提供穩定收益與風險緩衝，在過去數十年間有效協助投資人穿越市場循環。包括2000年網路泡沫、2008年金融海嘯及2020年新冠疫情期間，債券皆展現相對抗跌特性，成為投資組合的重要避風港。

然而，近年金融市場環境出現結構性改變。隨著全球通膨升溫與利率快速上升，美股與美債之間的負相關特性逐漸弱化，甚至出現同步下跌現象。2022年即為鮮明案例，股債同跌導致傳統股債配置避險效果失靈，也使市場重新思考資產分散的新方向。

透過歷史回測進一步驗證資產配置的重要性可發現，單獨投資元大台灣50（0050）雖然擁有較高的年化報酬率，但波動度亦相對較大；若加入美國長天期公債進行股債各半配置，雖然報酬率略為下降，卻能有效降低整體波動風險，提升投資組合穩定度。

更值得注意的是，當投資組合同時納入黃金ETF後，不僅保有接近股債配置的報酬水準，整體波動度更進一步下降，夏普值顯著提升，反映風險調整後報酬大幅改善。黃金因兼具避險、抗通膨及低相關性三大優勢，可望成為股票與債券之外的「第三支柱」，協助投資人在不確定環境中提升資產配置效率。

回顧過去數十年的投資習慣，我們可以清楚看到一條演進的脈絡：從過去單一股票或債券投資，發展到現今股債配置，再邁向未來納入黃金的多元資產組合。此外，過去投資人購買黃金，多半著眼於避險與抗通膨需求；未來黃金更重要的價值，在於成為投資組合中的風險管理工具。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 黃金 高股息ETF

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