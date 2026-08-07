五檔債券型ETF 績效正點

近期國際股市波動劇烈，美國聯準會（Fed）雖然在最新的FOMC會議上維持利率不變，但部分官員態度偏鷹，也讓市場對於接下來貨幣政策動向更加關注，在債券資產選擇上，資產品質穩健、債息水準突出，且存續期短的券種也格外吸引市場目光。

統計下半年來交投相對熱絡、日均量逾5,000張的高成交量債券ETF中，有五檔繳出正報酬，全數為存續期偏短的非投等債ETF與短天期投等債ETF。

群益優選非投等債ETF（00953B）經理人李忠泰表示，雖然今年金融市場起伏不定，非投等債信用狀況仍保持穩健，違約預期值持續低於長期平均。由於多家公司已利用有利環境進行債務再融資，加上獲利表現強勁，同時經濟數據多優於預期，且大部分不良資產仍有足夠時間進行處置，多數企業基本面和資產負債表狀況良好，在債息水準也具備吸引力下，加上非投等債存續期短，利率敏感度低，仍可望吸引資金配置。

群益ESG投等債0-5ETF經理人呂汶芳指出，在通膨預期變化下，加上部分Fed官員談話趨向鷹派，且新任Fed主席華許淡化前瞻指引，皆持續牽動市場對Fed接下來政策方向的臆測，不過短天期投等債因存續期間短，且享有高信評與高流動性優勢，資產品質無虞，在當前市場不確定性尚存下，適合資金停泊並提供一定收息，適度配置相關ETF有助強化投組防禦力，兼顧息收。

凱基美國非投等債ETF研究團隊表示，華許重申堅守通膨目標2%決心，使市場調升對9月升息預期，FOMC會後長天期公債殖利率一度上升13個基點，反觀中短天期殖利率反應相對溫和。然觀察最新資金流向，全球各類債券基金皆呈現全面淨流入，顯示市場資金動能與風險胃納依舊熱絡，為信用債提供良好支撐。

凱基美國非投等債ETF研究團隊指出，目前各類債券殖利率多穩居10年平均之上，長線息收優勢與配置價值穩固。預期Fed逐步移除前瞻指引作法將使長天期公債利率波動上升，為避免承擔過高利率波動風險，建議債券選擇以利率風險較適中的中短天期債券為主，聚焦債券提供票息，透過信評A~B信用債提升債券收益。

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