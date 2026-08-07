快訊

騎樓還能看到魚…基隆廟口夜市淹水 市府曝原因：颱風及漲潮海水倒灌

林志玲父親節曬帥兒照！墨鏡特效遮不住 完美基因神複製帥出新高度

永和豆漿創始人林炳生病逝享壽70歲 訃告稱「是照亮別人的燈塔」

聽新聞
0:00 / 0:00

美股ETF 紅光滿面

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

美股在企業財報利多及AI成長題材帶動下續創新高，激勵美股ETF近周全面走揚。其中，科技、半導體及槓桿型ETF表現最突出，主動式ETF也繳出亮眼報酬，資金持續聚焦AI與大型科技股，提前卡位後市行情。

投信法人表示，美股續創新高，美股ETF表現受關注。觀察美股ETF近周前十強，富邦NASDAQ正2（00670L）以15.4%漲幅居冠，國泰費城半導體上漲13.2%居次。另外，主動式美股ETF表現也相當亮眼，主動群益美國增長勁揚12.2%奪下季軍，主動安聯美國科技、主動摩根美國科技分別上漲9.7%、9.3%。

美股四大指數表現優，槓桿型ETF同步受惠，國泰美國道瓊正2、元大S&P500正2分別上漲10.57%、10.53%，吸引資金提前卡位布局；聚焦半導體與AI題材的兆豐洲際半導體、元大納斯達克精選分別上漲11.8%、11%；科技成長型的統一FANG+也有10.9%的漲幅，表現亮眼。

主動群益美國增長經理人吳承恕指出，雖然先前國際局勢雜音令美股波動加劇，不過基於美國經濟面與企業獲利面保持穩健，市場預期第2季美股企業財報表現可望延續雙位數獲利增長佳績，美股中長期表現仍正向看待。

主動安聯美國科技經理人洪華珍分析，市場關注焦點將逐漸從AI資本支出規模轉向投資效益驗證。未來真正具備競爭優勢的企業，將是能夠將AI基礎建設、模型能力與終端應用有效整合，形成自我強化生態系的平台型企業。

例如，企業是否有包括晶片、大型語言模型及搜尋引擎等龐大應用平台，具備完整AI生態系優勢等。

主動摩根美國科技產品經理溥琪琳表示，目前美國 85%的企業獲利優於預期，且科技、金融與醫療保健等主要產業同步展現成長動能，代表AI所帶動的企業投資正逐步轉化為營運成果，也為美股中長期表現提供有力支撐，AI相關業務正從前期投資階段進入成果兌現期。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

美股 ETF 國泰

延伸閱讀

美生技、地產ETF 抬頭

15檔股票ETF創高價 00918今年來漲57%居冠

高持股微軟ETF 有戲

AI產業長期成長趨勢看好！高含「積」 ETF 吸金強棒

相關新聞

0050過半是台積電何必間接持有？分散投資平滑未知風險與心理壓力

投資人面對台積電在0050中的重倉比例，應考量分散投資的價值。儘管直接購買台積電能獲利，但ETF具自動調整機制，能有效降低個股風險，並持續擁有市場最優質企業。

這2檔台股ETF規模增1倍 正二最受青睞

台股7月重摔，但投資人對台股ETF熱度不減，整體規模呈現逆勢成長，統計至8月6日94檔台股ETF總規模來到7.5兆元，創下歷史新高，顯示出投資人不畏震盪、越跌越買。

屏東套房＋存股千張00878...目標65歲退休！32歲台北人曝：現在已有243張

一名32歲台北網友在社群發文分享，自己在2022年以63萬元購入屏東套房，預計在台北租屋至65歲退休後再南下養老，並搭配長期存股國泰永續高股息（00878），目標退休前存滿1000張，引起網路熱烈討論。原PO直言：「沒有人會發自內心喜愛勞動，上班只是為了不用上班。」

亞洲獨霸市占近9成！009828強勢攻占電子工業之母 一次打包台日韓最頂級PCB供應鏈

中信台日韓PCB（009828）即將登場，成功整合亞洲頂尖PCB供應鏈，市占率近90%。隨著AI基礎建設需求持續攀升，009828將受益於高階載板供應緊張，成為市場關注焦點。投資者需密切關注募資資訊。

台股高低震盪800點！00955逆勢抗跌漲逾1.2％ 巴菲特「五大商社」價值投資策略再顯優勢

台股今日震盪超過800點，但中信日本商社（00955）逆勢上漲逾1.2%，顯示巴菲特布局的五大商社價值投資策略得到市場青睞。匯市干預穩定日圓，影響日本企業獲利，但五大商社多角化經營模式有助減輕風險。

00981A領軍主動式ETF破兆！規模暴增極受矚目 網：每天要亮牌這樣已很強了

台灣主動式ETF市場所向披靡，規模首度突破1兆元，00981A等產品表現受矚目。分析師提醒投資人需注意基金規模和選股能力，並建議關注長期績效表現。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。