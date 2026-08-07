美股ETF 紅光滿面

美股在企業財報利多及AI成長題材帶動下續創新高，激勵美股ETF近周全面走揚。其中，科技、半導體及槓桿型ETF表現最突出，主動式ETF也繳出亮眼報酬，資金持續聚焦AI與大型科技股，提前卡位後市行情。

投信法人表示，美股續創新高，美股ETF表現受關注。觀察美股ETF近周前十強，富邦NASDAQ正2（00670L）以15.4%漲幅居冠，國泰費城半導體上漲13.2%居次。另外，主動式美股ETF表現也相當亮眼，主動群益美國增長勁揚12.2%奪下季軍，主動安聯美國科技、主動摩根美國科技分別上漲9.7%、9.3%。

美股四大指數表現優，槓桿型ETF同步受惠，國泰美國道瓊正2、元大S&P500正2分別上漲10.57%、10.53%，吸引資金提前卡位布局；聚焦半導體與AI題材的兆豐洲際半導體、元大納斯達克精選分別上漲11.8%、11%；科技成長型的統一FANG+也有10.9%的漲幅，表現亮眼。

主動群益美國增長經理人吳承恕指出，雖然先前國際局勢雜音令美股波動加劇，不過基於美國經濟面與企業獲利面保持穩健，市場預期第2季美股企業財報表現可望延續雙位數獲利增長佳績，美股中長期表現仍正向看待。

主動安聯美國科技經理人洪華珍分析，市場關注焦點將逐漸從AI資本支出規模轉向投資效益驗證。未來真正具備競爭優勢的企業，將是能夠將AI基礎建設、模型能力與終端應用有效整合，形成自我強化生態系的平台型企業。

例如，企業是否有包括晶片、大型語言模型及搜尋引擎等龐大應用平台，具備完整AI生態系優勢等。

主動摩根美國科技產品經理溥琪琳表示，目前美國 85%的企業獲利優於預期，且科技、金融與醫療保健等主要產業同步展現成長動能，代表AI所帶動的企業投資正逐步轉化為營運成果，也為美股中長期表現提供有力支撐，AI相關業務正從前期投資階段進入成果兌現期。

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