台股反彈逾4,000點重返4.4萬！00935經理人：美伊局勢放緩回歸AI基本面

台股震盪加劇，加權指數在上（7）月底跌破4萬點大關後，在半導體、記憶體、被動元件、CPO等族群買盤支撐下展開反攻，截至8月6日已上漲逾4,000點，終場收在44396.70點。市場關注半導體產業競爭動態，英特爾旗下EMIB-T先進封裝技術傳出良率提升、成本具競爭力，引發市場對先進封裝產業發展的討論，也使相關供應鏈表現持續受到投資人關注。

野村投信指出，美股近日反彈，主要受惠於市場對美伊談判進展轉趨樂觀，美國財政部長貝森特表示，美國與伊朗最快可望於近日達成協議，重新開放荷姆茲海峽，帶動油價回落、美債殖利率下滑，市場風險情緒改善。此外，第2季企業財報表現普遍優於市場預期，企業獲利展現韌性，市場焦點也逐漸由地緣政治風險轉向企業基本面，帶動科技股及主要指數同步反彈。

野村臺灣創新科技50 ETF（00935）基金經理人林怡君指出，近期市場對AI變現能力的討論增加，市場波動亦有所升高，不過目前主要雲端服務供應商仍持續推動AI基礎建設投資，相關資本支出規劃並未出現明顯改變。

同時，AI應用持續帶動成熟製程需求，產業對未來需求展望亦維持正向看法，反映半導體供應鏈後續發展仍值得持續關注，面對短期市場震盪，投資人宜回歸產業基本面，審慎評估相關投資機會。

林怡君進一步指出，近期科技股經歷修正後，市場資金已有回流AI供應鏈相關族群的跡象，半導體、軟體及雲端基礎建設等領域皆受到市場關注。

隨著企業財報表現普遍優於預期、通膨壓力有所緩和，加上全球科技投資趨勢持續發展，AI相關產業後續表現仍可持續觀察，面對市場波動，投資人可依自身風險承受能力與投資目標，審慎評估布局具產業競爭力及長期發展潛力的相關企業，作為中長期資產配置參考。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。