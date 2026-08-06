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台股反彈是逃命波！陳嘉偉揭「資訊蓋牌」：買台積電、存0050安全？慎防跌破半年線

聯合新聞網／ 綜合報導
分析師陳嘉偉警告台股盤中急拉僅為資訊不對稱下的逃命波反彈，在美科技股修正與AI循環交易疑慮下，買進台積電或存0050仍需提防再次跌破半年線的風險。記者林澔一／攝影
分析師陳嘉偉警告台股盤中急拉僅為資訊不對稱下的逃命波反彈，在美科技股修正與AI循環交易疑慮下，買進台積電或存0050仍需提防再次跌破半年線的風險。記者林澔一／攝影

美股前日再度面臨全面性重挫，台股今日開盤雖一度大跌587點，隨後卻出現急拉走勢。分析師陳嘉偉對此指出，市場許多人解讀台股表現強勁，但實際上這僅是資訊不對稱下的「逃命波反彈」，許多主力和投資人並未料到美股會再度轉弱，因而拉高進行調節，投資人切勿盲目跟單。

陳嘉偉分析，近期市場充斥「資訊蓋牌」與利多過度放大現象。以國際局勢為例，先前市場傳出霍爾木茲海峽即將重啟的利多，一度帶動台股反彈；然而實情卻是美伊達成協議並由伊朗收取費用，並非無償自由通行，市場過度樂觀的預期屬於「強弩之末」。

他進一步提到，美股科技股與AI指標股如SpaceX、AMD、Western Digital（WD）及SanDisk等近期財報或展望不佳、盤後重挫，甚至如SpaceX股價破底，但國內許多媒體卻選擇性放大部分利多（如Palantir），忽略了關鍵AI概念股的修正風險與融資維持率等重要數據，造成散戶與市場資訊脫節。

針對AI產業基本面，陳嘉偉強調，問題不在於「AI技術」是否泡沫，而是「AI股價與估值」過高以及「過度投資與循環交易」的風險。

他指出，部分龍頭廠將現金投資於其他公司、對方再回頭購買晶片的內循環運作，掩蓋了真正的外部獲利能力，一旦市場開始檢視真實現金流，高估值股票便面臨大幅修正。

此外，針對部分投資人主張在當前位置買進台積電（2330）或透過元大台灣50（0050）進行長期投資，陳嘉偉抱持保留態度。

他透過歷史線圖分析，在過往面對地緣政治或關稅衝擊等空頭循環時，資產往往會回測五年線或年線；若僅憑意志力盲目擁抱AI股或預測「半年線不會破」，恐怕會忽略高檔套牢與多輪斷頭的心理壓力。

最後，陳嘉偉提醒，費城半導體指數走勢遠比台股弱勢，且台積電上方已形成明顯的下降壓力線，國際科技股疲軟、AI循環交易疑慮未解的情況下，台股反彈力道恐難持續，投資人應提防後續可能面臨的二次跌破半年線風險。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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