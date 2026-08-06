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台股大修正誰最抗跌？正2與高股息跌幅大公開 股添樂歪樓：買元大金也不錯

聯合新聞網／ 股添樂 股市新觀點
台股歷經大波段修正，正2與主動型等飆股標的修正幅度較深，高股息與防禦型ETF則展現較佳抗跌性，凸顯追求高報酬必須承擔相應波動風險的市場定律。記者曾原信／攝影
台股歷經大波段修正，正2與主動型等飆股標的修正幅度較深，高股息與防禦型ETF則展現較佳抗跌性，凸顯追求高報酬必須承擔相應波動風險的市場定律。記者曾原信／攝影

6月以前，大家看到的是上半年台股漲6成，所以看的都是什麼類型的股票最賺錢，最會飆，所以上半年正2、主動ETF、科技ETF吸引了非常多的散戶進場。

反觀高股息ETF因為落後大盤，幾乎沒有討論聲量。

但這波6月以來一度下跌8000點的行情，很多剛開戶進場的嚇到了，原來股票會下跌啊！所以慢慢有聲音開始尋找有沒有「抗跌的標的」。

事後來看，這波跌最兇的，就是上半年最熱門的標的；反觀最抗跌的，就是上半年沒人想看的高股息／防禦屬性ETF。

其實股市運作的原理都是一樣的，你要追求一個能夠在特定期間跑贏大盤績效的商品，那你就得接受它在修正時期跌的四腳朝天，這是不變的道理。

沒有那種多頭時期漲最多、空投時期又可以跌最少的商品，如果有我也想知道。

經過這輪休正，或許大家都會開始思考一個問題：

到底願意用多少風險來換取長期報酬表現？

圖表中這些熱門商品，它們能在市場上獲得成功，代表都有各自的擁護者，從波動小到波動大、從高股息到不配息，沒有誰好誰壞，只看有沒有符合特定需求。

而我看到這張圖表第一個想到的念頭是，元大實在好厲害，你要最會漲的、最抗跌的、最中庸的，它通通都有。

結論...元大金好像也不錯（誤

◎感謝 股添樂 股市新觀點 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

0050元大台灣50 00631L元大台灣50正2 00981A主動統一台股增長 00940元大臺灣價值高息 00713元大台灣高息低波 2885元大金 ETF 00878國泰永續高股息 0056元大高股息

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