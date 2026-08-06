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009826雖然不完全等於VT但省下好多解釋時間！竹軒：都是所謂投資全世界
其實貝萊德世界股票（009826）的出現，也的確幫了推廣利用指數投資者的忙，至少幫上我了。
多數人直接說：「你在玩美股喔，投資美股喔。」
我都必須花一段時間解釋，我只是投資美股市場發行的指數化工具，不是美股。
多數人直接定義美國發行的個股
現在至少群組、臉書、媒體都冠上「台灣版VT」（雖然不太對，因為VT是包含大中小股）
但至少不需要過多解釋，大眾也能理解投資VT和投資009826一樣都是所謂投資全世界了。
◎感謝 竹軒的親子理財筆記 授權轉載（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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