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7月ETF洗牌！00406A破發還配17%、00878罕見加碼5成、0050經理費0.0697%全台最低

聯合新聞網／ 柴鼠兄弟 ZRBros
7月台股大幅震盪下，高含金與高股息ETF表現抗跌，主動型ETF則跌深反彈；同時00406A以權利金來源破發仍配出高息，0050與006208也各自展現成本與稅務優勢。 記者曾原信／攝影
7月台股大幅震盪下，高含金與高股息ETF表現抗跌，主動型ETF則跌深反彈；同時00406A以權利金來源破發仍配出高息，0050與006208也各自展現成本與稅務優勢。 記者曾原信／攝影

歷經七月台股雲霄飛車般的行情，大盤月K留下一根長達3,700點的下影線。財經YouTuber柴鼠兄弟指出，七月股市經歷了自疫情以來波動最劇烈的一期，但也正因台積電展現極佳抗跌韌性（單月逆勢上漲0.6%），使得七月ETF市場呈現「高含金」、「高含積」與「主動派」三分天下的特殊格局。

高含金與高股息抗跌

七月表現最亮眼抗跌的族群為高含金量ETF，如元大MSCI金融（0055）單月逆勢上漲6.48%，統一台灣高息動能（00939）也繳出將近5%的漲幅。

而在高股息家族23檔中，有高達8檔全月逆勢收紅，打破了市場對高股息ETF在空頭時期不抗跌的迷思；復華台灣科技優息（00929）今年以來績效甚至超越台積電。

反觀主動型ETF，成為此波下殺修正的最前線。

20檔主動ETF七月平均跌幅達15.2%，主動兆豐台灣豐收（00996A）單月更重挫25%，然而在七月最後一個交易日大盤暴力反彈時，主動派幾乎全數攻上漲停或接近亮燈。

柴鼠兄弟表示，主動型ETF呈現「下殺猛烈、反彈暴力」的特性，波動甚至超越槓桿型的正二產品，這場極端行情正好成為檢驗投資人心理素質的最佳考場。

00406A破發仍高配17%

在八月配息方面，國泰永續高股息（00878）罕見加碼五成，單季配出1.01元，年化配息率達12.4%，創下成立以來新高。

然而最具話題性的莫過於主動中信台灣收益（00406A），雖然7月底淨值僅8.48元處於「破發」狀態，卻依然開出年化高達17.88%的高配息。

對此，柴鼠兄弟為投資人解開疑惑：00406A之所以能不受破發限制影響，原因在於其配息來源為「賣出選擇權之權利金」，而非一般的資本利得（價差）。

公開說明書的天條規範中將「權利金」列為豁免科目，使其能在破發狀況下合法發放配息，這類結合「掩護性買權策略」的主動型ETF，成為投信業者滿足市場高配息需求的新策略。

0050與006208雙雄PK

針對市值型雙胞胎元大台灣50（0050）與富邦台50（006208）的選擇，柴鼠兄弟透過十大指標進行綜合比對。

隨著0050規模突破2.28兆元，其經理費率降至0.0697%，拿下全台最低經營費稱號；但在實際內扣總成本與近一兩年的含息績效上，兩者幾乎打成平手。

主要的差異落在「買進門檻」與「配息稅負」：006208目前單價約為0050的43折，整張購入門檻較低。

而在配息組成上，006208近期已轉向100%配價差（已實現資本利得），不含54C股利，對於高所得稅率級距的投資人而言，具備更佳的免稅與節稅優勢。

柴鼠兄弟建議，投資人可依據個人的資金規模與稅務考量彈性配置。

◎感謝 柴鼠兄弟 ZRBros 授權分享（來源出處）。請尊重原創版權，未經同意請勿取用。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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