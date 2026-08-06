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多空拉鋸交投清淡 ETF 市場正反雙雄霸榜量能前二

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

台股今日呈現震盪格局，大盤整體成交量未見顯著放大，市場觀望氣氛濃厚。然而，市場卻爆多空激戰，正反向槓桿工具雙雙獲資金進駐，包辦今日ETF成交量前兩名。

群益臺灣加權正2（00685L）至午盤跌幅收窄至0.9％，暫報11.02元，成交量200,192張，榮登今日ETF市場成交量冠軍；元大台灣50反1（00632R）則於盤上震盪，午盤上漲0.49％，報10.35元，成交量亦達175,890張，緊追在後位居第二。

市場人士分析，在整體大盤總成交量擴張有限的背景下，多空槓桿ETF卻獲得資金關注，反映投資人對當前位階看法分歧。看好後市已經打底的買盤鎖定正2商品布局，而提防回檔風險的避險資金則積極佈局反1，顯見多空雙方在震盪整理期的角力態勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 市場 群益

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